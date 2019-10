Le anticipazioni di Un Posto al Sole del 17 e 18 ottobre raccontano che questa settimana sarà ricca di molti dubbi e sospetti. Il tema principale sarà ancora una volta Aldo Leone, finito in ospedale dopo un grave incidente. I sospetti ricadranno tutti su Diego, ma sarà stato davvero lui a commettere il reato?

Un posto al sole, spoiler 17 ottobre: Raffaele affronta Diego, Beatrice umiliata in ospedale

Nell'episodio di Un posto al sole di giovedì 17 ottobre, Diego si troverà in una posizione molto difficile.

Il primo a sospettare del ragazzo sarà proprio suo padre. Raffaele affronterà suo figlio, mostrandogli tutti i suoi dubbi riguardo a ciò che è successo all'avvocato Leone. L'uomo, nel frattempo, sarà ricoverato in condizioni disperate in ospedale e Beatrice andrà a trovarlo. Qui la ragazza dovrà subire una penosa mortificazione, probabilmente dovuta alla sua relazione con Aldo. Intanto Andrea comincerà a rendersi conto di aver sbagliato nei confronti di Alice.

Alla notizia della possibilità di adozione, lui e Arianna, presi dalla felicità del momento, non hanno pensato a coinvolgere Alice. Adesso Andrea vorrà recuperare il rapporto con sua figlia: ci riuscirà?

Nella puntata di venerdì 18 ottobre, Diego comincerà a dubitare di se stesso. Dopo le parole e le preoccupazioni di Raffaele, il ragazzo sarà in crisi, perché, a causa della confusione provocata dall'alcool la sera dell'incidente, avrà dubbi sulla sua stessa colpevolezza.

Upas, spoiler venerdì 18 ottobre: Diego comincia a dubitare delle sue responsabilità sull'incidente

Raffaele, intanto, sarà sempre più in pena per Diego e penserà a cosa fare per aiutare il giovane Giordano. Intanto, Marina avrà un confronto con Andrea. L'imprenditrice parlerà al padre di sua nipote, richiamandolo ai suoi impegni di genitore, invitandolo a fare qualcosa per riavvicinarsi ad Alice. Vittorio, dopo la rottura con Alex, sarà sempre più spento e confuso.

Il suo malessere si ripercuoterà sul lavoro: in radio si mostrerà molto demotivato. Ad aiutare lo speaker ci proverà Anita, ci riuscirà?

La confusione di Diego sarà dovuta al fatto che la sera dell'incidente in cui Aldo è stato investito, il ragazzo non era lucido. Poco prima di appostarsi sotto casa di Beatrice, il giovane Giordano aveva acquistato una bottiglia di whiskey e aveva notato Leone entrare nell'abitazione della sua ex fidanzata.

Nonostante i molti avvertimenti ricevuti, quindi, Diego ha continuato a pedinare la Lucenti e ha avuto una reazione disperata alla vista dell'avvocato Leone. Aldo, poco prima di essere investito, si è recato da Beatrice per proporle l'inizio di una storia alla luce del sole. Come andrà a finire? Non resta che attendere per capire se i sospetti su Diego saranno fondati.