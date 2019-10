Arrivano le anticipazioni settimanali della famosa soap opera spagnola, "Una vita", nota in patria con il titolo di "Acacias 38". Le trame fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 20 al 26 ottobre, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 14.10 e martedì in prima serata su Rete 4 alle ore 21.25. Le vicende saranno principalmente incentrate sui tentativi di Samuel e padre Espineira di mettere le mani sull'eredità di Lucia e le difficoltà di Casilda di accettare la sua nuova posizione sociale.

La confessione di Rosina

Le anticipazioni di "Una vita" segnalano che Telmo si convincerà che sia stato Samuel ad uccidere Joaquin e tenterà di spiegarlo a Lucia. La giovane però, non condividerà i pensieri del parroco, deludendolo. Nel frattempo, Celia e Felipe si recheranno da Lucia e le chiederanno di allontanarsi da Samuel, dopo che quest'ultimo è stato aggredito dagli uomini di Jimeno Batan. Le condizioni di Servante miglioreranno, anche se l'uomo continuerà lo stesso ad accentuare i suoi malesseri legati alla polmonite che di cui è stato affetto.

Per superare la crisi economica che l'ha colpito, Samuel deciderà di organizzare un'esposizione in cui vendere i suoi cimeli di famiglia. Rosina confesserà ai vicini che Casilda è figlia di Massimiliano. Celia convincerà padre Telmo ad interrompere una cena fra Samuel e Lucia. Quest'ultima, poco dopo rivelerà alla Alvarez Hermoso di essere la figlia naturale dei Marchesi di Valmez. La rivelazione di Lucia, spingerà Felipe a credere che Samuel si sia avvicinato alla donna soltanto perché attratto dalla sua eredità. Rosina e Leonor porteranno Casilda da una sarta per farle cucire un nuovo guardaroba adatto ad una signorina della sua posizione.

Il priore si arrabbierà con padre Telmo

Il priore Espineira farà visita a Telmo e lo rimprovererà di non aver impedito a Lucia di avvicinarsi a Samuel. La furia del priore farà capire al parroco che forse l'eredità destinata a Lucia potrebbe essere molto più cospicua di quando il suo superiore gli abbia fatto credere. Poco dopo, Telmo indagherà fra le cose di Espineira, trovando un documento molto sospetto che lo spingerà a mettersi in contatto con un giornalista locale e a riferirgli tutto.

Il giorno seguente, infatti, verrà pubblicata su tutti i giornali la notizia che Lucia è stata concepita da due fratellastri, i Marchesi di Valmez. A quel punto, padre Espineira comprenderà che è stato Telmo a raccontare la storia di Lucia al giornalista, e si arrabbierà moltissimo con lui. Il parroco però, riuscirà ad evitare le ire del suo superiore, assicurandogli che le sue azioni fanno tutte parte di un piano destinato a spingere Lucia a rinunciare alla sua eredità in loro favore.

Nel frattempo, Rosina e Casilda discuteranno animatamente, per poi fare pace poco dopo.