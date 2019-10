Un posto al sole, la storica soap opera napoletana, continua a collezionare ottimi ascolti su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 21 al 25 ottobre rivelano svariati colpi di scena. Scendendo nei dettagli, Giovanna Landolfi farà indagini più dettagliate su l'incidente che ha coinvolto Aldo Leone, mentre Diego avrà molta paura di essere incriminato. Giulia capirà che è giunto il momento di non pensare sempre e solo a Denis. Infine Vittorio deciderà di recarsi da Rosella.

Gli spoiler di Un posto al sole dal 21 ottobre: Diego nei guai

Le anticipazioni sulle trame di Un posto al sole dal 21 ottobre rivelano che Raffaele sarà sempre più in pena per suo figlio, intanto Eugenio Nicotera incomincerà a dubitare di Diego. Giulia in pensiero per Renato farà un atto premuroso verso i suoi confronti, ma l'uomo non apprezzerà per niente la sua bontà. Angela, dopo aver saputo che Denis vuole avere solo una relazione aperta, proverà a far riflettere sua madre sulla vicenda.

Vittorio avrà paura che Alex abbia saputo dei suoi tradimenti con Anita, per questo motivo sceglierà di andare da Rossella. Le trame di Un posto al sole della prossima settimana rivelano inoltre che Giovanna verrà a conoscenza del tradimento coniugale di Aldo; nello stesso momento, Eugenio sarà sempre più certo che a investire l'avvocato possa essere stato proprio Diego. Decisa a togliesi dalla mente Denis, Giulia cerca il modo di tenersi impegnata.

In ansia a causa del pensiero di aver investito Aldo Leone, Diego è pronto ad assumersi le proprie responsabilità. Giovanna convoca Beatrice. L'insicurezza dovuta ai suoi tatuaggi, porta Cerruti a tenere a distanza il dottor Sarti, ma poi avrà una sorpresa.

Arianna non sa se accettare la proposta di Michele

Gli spoiler della prossima settimana di Un posto al sole, inoltre, rivelano Raffaele proverà a far ragionare Diego prima che si consegni alla Polizia; nello stesso momento il ragazzo si approssimerà a raccontare la sua versione dei fatti: qui per lui la situazione potrebbe prendere una piega poco positiva.

Fabrizio, sempre più innamorato di Marina, si affretterà a proporgli un viaggio. Intanto Salvatore farà tutto il suo possibile per chiarire il fraintendimento che si è verificato con il dottor Sarti. Le indagini su Aldo si restringeranno, dopo le verifiche effettuate all'auto di Diego. Per finire, nelle prossime puntate di Upas in onda fino al 25 ottobre vedremo che Arianna avrà alcuni dubbi se partecipare o no all'incontro con i compagni di Mimmo, mentre Michele si preparerà a sostenere un difficile confronto con i giovani della scuola.