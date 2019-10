Lunedì 27 ottobre prenderà il via una nuova settimana di programmazione in compagnia della soap opera Beautiful che continua ad essere uno dei capisaldi della programmazione di Canale 5. I nuovi episodi che vedremo in onda in tv si preannunciano ricchissimi di colpi di scena e novità, a partire dal clamoroso ritorno a casa di Taylor la quale verrà bene accolta dal suo ex marito Ridge. La donna, però, nutre ancora un fortissimo rancore nei confronti della nemica storica Brooke, con la quale avrà un durissimo scontro.

Beautiful, gli spoiler della settimana 27 ottobre - 2 novembre: il segreto di Taylor viene svelato

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni delle nuove puntate di Beautiful che vedremo in onda da lunedì 27 ottobre su Canale 5 rivelano che Taylor non riesce a mettere una pietra sopra a quello che è successo in passato con Brooke e nutre ancora un fortissimo astio nei suoi confronti.

Come se non bastasse, la donna ce l'ha anche con Hope, che ritiene la responsabile della distruzione della famiglia della nipotina Kelly.

Intanto Steffy appare sempre più preoccupata perché il segreto che riguarda sua madre è stato condiviso con Liam, il quale adesso sa che è stata Taylor a sparare quel colpo di pistola a Bill, che poteva costargli molto caro. Liam, pur essendo pregato di non svelare a nessuno questo segreto, non manterrà la parola data e vedremo che in questi nuovi appuntamenti con la soap opera lo dirà ad Hope.

Le anticipazioni della prossima settimana di Beautiful, però, rivelano che Hope a sua volta non resterà in silenzio e dopo aver appreso questa clamorosa notizia, deciderà di correre subito da mamma Brooke per dirle tutta la verità su Taylor. La signora Logan rimarrà a dir poco sconvolta e senza parole dopo aver scoperto che è stata Taylor a sparare a a Bill e come se non bastasse deciderà di affrontarla a viso aperto.

Brooke vuole denunciare Taylor

Possiamo svelarvi, infatti, che tra Brooke e Taylor ci sarà un durissimo scontro nel corso dei prossimi episodi della soap opera americana in onda su Canale 5. Taylor chiederà di non essere denunciata ma Brooke vuole fargliela pagare e così informa Bill di quanto è successo. Questo non sarà l'unico scontro che vedremo a Beautiful, dato che ci saranno delle conseguenze anche per Hope.

Steffy, infatti, appare abbastanza contrariata dall'atteggiamento della sua rivale e deciderà di affrontarla subito.

Nel frattempo Pam continua ad essere al fianco di Donna, la quale si sta impegnando con tutta se stessa per riconquistare il cuore di Eric Forrester. In particolar modo vedremo che le farà fare da modella per lui e questa situazione renderà Quinn particolarmente gelosa.