Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le puntate americane di Beautiful, che continua ad ottenere grandi risultati d'ascolto anche nel paese d'origine. Le trame delle puntate che stanno andando in onda in queste settimane negli USA e che vedremo in onda in Italia tra qualche mese, rivelano che l'attenzione sarà posta soprattutto sul rapporto tra Liam e Steffy. I due, infatti, torneranno a vedersi in gran segreto ma Hope scoprirà tutto e non potrà trattenere la sua rabbia.

Beautiful spoiler USA: Hope scopre che Liam vede Steffy in segreto

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che tutto partirà da una serie di messaggi compromettenti che Hope troverà sul cellulare di suo marito.

Trattasi di sms che sono stati inviati a Steffy, con i quali la figlia di Brooke si renderà conto che Liam si sta vedendo di nuovo, in gran segreto, con la sua rivale in amore. Una situazione decisamente inaccettabile per Hope, la quale ha lottato moltissimo per fare in modo che Steffy uscisse dalla sua vita e da quella di suo marito e per questo motivo non vuole che si ripetano situazioni già viste.

Hope, ovviamente, è convinta che suo marito la stia nuovamente tradendo con Steffy e che tra i due ci sia stato un ritorno di fiamma ma a quanto pare questa non è la realtà dei fatti. Gli spoiler delle puntate americane di Beautiful rivelano che Hope deciderà di affrontare la situazione di petto e quindi metterà subito alle strette suo marito, perché intende capire e scoprire come stanno realmente le cose.

Liam, a quel punto, sarà costretto a dire tutta la verità ad Hope la quale però potrà tirare un sospiro di sollievo. Tra Liam e Steffy, infatti, non c'è stato (almeno fino a questo momento) nessun ritorno di fiamma così come aveva temuto la figlia di Brooke. Semplicemente i due si stanno rivedendo perché Liam sta dando a Steffy la possibilità di rivedere la piccola Beth.

Liam permette a Steffy di rivedere Beth

Ricordiamo, infatti, che Steffy ha adottato la figlia di Hope e Liam, non conoscendo la verità dei fatti su quello che era successo.

Il dottor Reese, infatti, aveva fatto credere a Liam e sua moglie che la loro bambina era morta, ma la verità non era questa e il destino ha voluto che la creatura venisse adottata proprio da Steffy. Quando tutta la situazione venne chiarita, Steffy dovette lasciare ovviamente la bambina ai suoi veri genitori ma per questa cosa ne soffre ancora moltissimo.

E così Liam, dal cuore buono, permetterà alla giovane Forrester di rivedere la piccola Beth per passare un po' di tempo assieme.

Hope, però, può stare tranquilla perché Liam non ha alcuna intenzione di tornare nuovamente con la sua ex fidanzata.