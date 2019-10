Un grave lutto in queste ore ha colpito il mondo dei musical in Italia. Poche ore fa, infatti, è arrivata la notizia della morte di Manuel Frattini, coreografo e 'divo' del musical nel nostro Paese, venuto a mancare a soli 54 anni. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto immenso nei cuori di tutte le persone che hanno avuto modo di lavorare con lui nel corso degli anni, compresa Barbara D'Urso, la quale ha postato un suo toccante messaggio d'addio sulla pagina Instagram, con il quale ha voluto salutare il suo amico Manuel.

La morte di Manuel Frattini sconvolge Barbara d'Urso

Il ballerino si trovava a Milano per partecipare ad una serata benefica, quando ad un certo punto è stato colpito da un grave malore che gli ha causato un arresto cardiaco irreversibile.

I soccorsi per Manuel sono stati allertati in seduta stante ma quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la sua morte.

Una notizia che ha letteralmente sconvolto i tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo che hanno avuto modo di lavorare con lui, compresa Barbara D'Urso. La conduttrice di Pomeriggio 5 questa mattina ha postato sui social l'immagine di un articolo di giornale dove veniva data la notizia della morte del coreografo.

La D'Urso ha poi aggiunto un suo personale messaggio d'addio a Manuel. 'Ciao amico di sempre, compagno di mille avventure', ha scritto la conduttrice su Instagram aggiungendo che tutti i suoi amici sono senza respiro per questa drammatica notizia che ha sconvolto un po' tutti. E poi ancora la D'Urso ha aggiunto degli hashtag per salutare il suo amico, tra cui 'gli artisti non muoiono mai' e 'ti amiamo per sempre'.

Insomma una notizia che ha letteralmente sconvolto la conduttrice partenopea, la quale ha avuto modo di conoscere e lavorare in diverse occasioni con Manuel, quando faceva l'attrice a tempo pieno e riempiva i teatri con i suoi musical e spettacoli teatrali.

Il divo dei musical stroncato da un malore

Tanti i messaggi di cordoglio che sono arrivati sui social anche da parte di altri attori e personaggi dello spettacolo che hanno avuto modo di lavorare con lui in questi anni.

Samantha De Grenet, per esempio, ha commentato il post della D'Urso dicendo di essere senza parole. Sempre su Instagram, anche Danilo Brugia che in molti ricorderanno per essere stato uno degli attori protagonisti della soap opera Centovetrine, ha ammesso di essere senza parole e letteralmente scioccato per la morte di Frattini.

Manuel nel corso degli anni era riuscito a conquistare anche una vasta fetta di pubblico composta da giovani e giovanissimi grazie alle favole che aveva portato a teatro come Aladin e Pinocchio.