Le prossime puntate de Il Segreto saranno caratterizzate da ben tre decessi illustri che non resteranno privi di conseguenze, aprendo la strada a nuovi avvincenti filoni narrativi. Se la morte di Antolina porterà poche lacrime a Puente Viejo, dando la possibilità a Isaac ed Elsa di diventare marito e moglie, ben diverso sarà il caso dell'uscita di scena di altri due personaggi: Adela e Maria Elena, la fidanzata di Fernando Mesia.

I due tristi epiloghi potrebbero essere in qualche modo collegati a causa dell'odio covato da Donna Francisca. L'esplosione che porterà alla morte di Maria Elena e al ferimento di Maria sarà, secondo lei, organizzata da Severo Santacruz che meriterà di essere punito. A farne le spese sarà proprio Adela, la moglie di Carmelo, anche se questo tragico finale potrebbe riservare più di qualche sorpresa.

Il Segreto anticipazioni: Donna Francisca ordina l'omicidio di Adela e Irene

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che la Montenegro riterrà Severo responsabile dell'esplosione che causerà il ferimento di Maria, la quale perderà l'uso delle gambe a causa delle gravi ferite. A suo dire, infatti, Santacruz sarà alla ricerca di vendetta per l'abbassamento del prezzo del riso, causato proprio dall'intromissione della ricca signora.

Sebbene le indagini escludano il coinvolgimento dell'uomo (nell'ordigno non verranno trovate le sue impronte digitali), Donna Francisca ordinerà a Mauricio di organizzare un incidente che possa in qualche modo coinvolgere Adela e Irene. Carmelito, invece, resterà alla villa con la scusa di una piccola festicciola per Beltran ed Esperanza. All'ultimo momento, però, Godoy si tirerà indietro ed eviterà di coinvolgere le due donne in questo attentato. Non manometterà dunque la loro auto come lui stesso confesserà a Mauricio.

Trame Il Segreto: Adela muore e i sospetti ricadono su Francisca

Nonostante il passo indietro di Mauricio, il viaggio in auto di Adela e Irene si concluderà tragicamente. Le anticipazioni de Il Segreto confermano che la loro auto uscirà di strada e l'impatto risulterà decisivo per la moglie di Carmelo. La donna verrà trovata senza vita mentre Irene sarà gravemente ferita. Sarà questo il quadro difronte al quale si troveranno Leal e Santacruz quando accorreranno nel luogo dell'impatto e, fin dall'inizio, disperazione e rabbia si alterneranno nel loro cuori.

I due uomini, infatti, penseranno che sia stata Donna Francisca ad organizzare l'attentato e la accuseranno duramente, promettendole vendetta. Ma davvero sarà lei la colpevole? Mauricio e Raimundo correranno in sua difesa, consapevoli di come l'auto non sia stata manomessa come da ordini. Resteranno dunque i dubbi sulle vere cause di questo terribile incidente. E sarà impossibile, a questo punto, non pensare a Fernando Mesia, anche lui duramente colpito dall'esplosione nel giorno delle nozze con Maria Elena.