Dopo tre puntate dedicate al Trono Over, oggi 3 ottobre Canale 5 passerà la parola al Trono Classico di Uomini e donne con le vicende dei tronisti Sara, Giulia, Alessandro e Giulio. L'occasione sarà perfetta anche per accogliere in studio due coppie di Temptation Island Vip 2, uscite dopo poche puntate. Insieme alla conduttrice Alessia Marcuzzi, ci saranno Damiano Coccia 'Er Faina' con la fidanzata Sharon Macrì, oltre che Ciro Petrone con la sua Federica Caputo.

Tutti loro parleranno dell'esperienza nel docu-reality, chiarendo anche le motivazioni della loro uscita anticipata. La partecipazione di 'Er Faina' sarà anche il punto di partenza di un duro scontro con Tina Cipollari, che chiamerà in causa un avvenimento del passato. Spazio, infine, a Giulio Raselli e alla sua complicata conoscenza con la corteggiatrice Veronica, che a sua volta uscirà anche con Alessandro Zarino.

Uomini e donne spoiler: Maria critica i 'leoni da tastiera'

Il portale Witty Tv ha diffuso un breve video di anticipazioni di Uomini e donne relativo alla puntata in onda oggi 3 ottobre su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. Esso mostra la presenza delle due coppie che hanno partecipato a Temptation Island Vip 2, concludendo il loro percorso pochi giorni dall'inizio delle riprese. Tina Cipollari apparirà furiosa contro Damiano 'Er Faina', criticandolo pesantemente al punto da rendere necessario l'intervento di Maria De Filippi per separarla dal romano.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Come riporta il Vicolo delle News nel resoconto della registrazione effettuata il 17 settembre, l'opinionista spiegherà di essere stata criticata per il suo peso da Coccia in passato (circa quattro anni prima). L'ex partecipante a Temptation cercherà di negare e poi chiederà scusa, ma le sue parole non sortiranno il risultato sperato. Riferendosi a quanto accade spesso nel web, Maria De Filippi aggiungerà: "A volte il leone da tastiera lo è perché non conosce l'altra persona". L'occasione sarà perfetta anche per lanciare una frecciatina a Teresa Cilia, di cui comunque la padrona di casa non farà il nome.

Oggi a UeD: Giulio chiede risposte a Veronica

Proseguendo con gli spoiler di Uomini e donne di oggi, 3 ottobre, le due coppie di Temptation Island Vip 2 racconteranno il loro percorso in Sardegna. Er Faina, in particolare, preciserà: "Io non pensavo di vivere un carico di emozioni così grande da non riuscire a gestirlo". La parola passerà poi a Giulio Raselli e al duro confronto avuto con Veronica al termine della precedente puntata.

I due avranno un duro litigio, accusandosi di quanto accaduto in esterna. Diversamente andranno le cose con Alessandro Zarino, con il quale Veronica trascorrerà dei bei momenti in un prato parlando serenamente. In studio, Giulio pretenderà delle risposte e chioserà: "Non riesco a capire se sia interessata davvero a me o no". Ma lei confermerà di non avere ancora maturato una decisione.