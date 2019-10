Proseguono le appassionanti storie di Un posto al sole, la soap partenopea di Rai 3 che nella settimana dal 4 all'8 novembre vedrà ancora una volta protagonista la vicenda giudiziaria di Diego Giordano, incarcerato con l'accusa di aver investito Aldo Leone. Raffaele chiederà l'aiuto di Franco per tirare fuori dai guai suo figlio. Filippo tornerà da Tenerife ma sarà distante da sua moglie a causa di un misterioso avvenimento successo durante il suo soggiorno alle Canarie.

Spoiler Un posto al sole 4-8 novembre: Franco aiuta Raffaele a cercare il colpevole

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 4 all'8 novembre raccontano che Raffaele continuerà ad essere in pena per Diego. Preso dalla disperazione, l'uomo chiederà aiuto a Franco per dimostrare l'innocenza del ragazzo. I due amici riusciranno ad individuare un colpevole su cui indagare: si tratterà del padre di Maurizio, il ragazzo a cui l'avvocato Aldo Leone aveva sparato al caffè Vulcano.

Boschi si metterà ancora una volta nei guai per questa storia? Ugo intanto penserà di adottare delle soluzioni più dure per affrontare la situazione giudiziaria di Diego. Più tardi le ipotesi di Franco e Raffaele si riveleranno un buco nell'acqua: i due non otterranno le risposte sperate riguardo al padre di Maurizio. Nel frattempo Diego sarà ancora in carcere e suo padre proverà in tutti i modi a convincerlo ad accettare la strategia difensiva suggerita da Niko e Ugo.

Un posto al sole, anticipazioni settimana 4-8 novembre: Filippo nasconde qualcosa che è accaduto a Tenerife

Le trame di Un posto al sole fino all'8 novembre, rivelano che Filippo farà ritorno dal viaggio di lavoro. Il giovane Ferri nasconderà qualcosa successo a Tenerife e, preso dai sensi di colpa, cercherà in ogni modo di evitare Serena. L'imprenditore non vorrà tornare dalla sua famiglia: cosa sarà successo alle Canarie?

Nel frattempo Giulia sarà ancora presa da Dennis. Nonostante il proposito di uscire dalla storia a distanza, dopo i consigli di Angela, la donna non riuscirà a guardarsi intorno. Tuttavia, la Poggi sarà consapevole di doversi lasciare il passato alle spalle e ricominciare una nuova vita. Mariella avrà delle difficoltà ad adattarsi alla nuova situazione familiare, ma una sua amica porterà leggerezza alle sue giornate e anche un cambiamento nel suo look.

Grazie a Bice, Mariella ritroverà la spensieratezza. Intanto Andrea tornerà da Londra, ma il volo per Napoli non sarà per niente tranquillo per lui. Diego uscirà dal carcere? Per scoprire chi è stato ad investire l'avvocato Leone, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Un posto al sole, dal lunedì al venerdì a partire dalle 20:45 su Rai 3.