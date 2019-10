Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni della soap opera Tempesta d'amore, in onda dal lunedì alla domenica su Rete 4. Le anticipazioni della prossima settimana dal 7 al 13 ottobre 2019 rivelano che sono in arrivo degli episodi ricchi di colpi di scena. Al centro della trama ci saranno soprattutto Eva e Cristoph, i quali saranno protagonisti di un clamoroso incidente aereo.

Tempesta d'amore, le anticipazioni 7-13 ottobre: Eva e Cristoph partono assieme

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulle puntate di Tempesta d'amore in onda da lunedì 7 ottobre in poi su Rete 4 rivelano che Cristoph ha intenzione di trascorrere un po' di tempo in compagnia di Eva e per farlo è disposto davvero a tutto.

L'uomo vuole stare da solo con la donna e così intraprenderà un viaggio di lavoro in Romania, al quale però non potrà prendere parte Robert.

Alla fine Robert sarà costretto a lasciare andare Eva da sola con Cristoph per questo viaggio: l'uomo, infatti, deve restare in Germania per badare a sua figlia Valentina, le cui condizioni di salute sono peggiorate nettamente nel corso delle ultime settimane.

Lo chef, però, soffre tantissimo per questa situazione, anche perché sa che la sua donna passerà del tempo con un uomo che è innamorato di lei.

Il colpo di scena di queste nuove puntate di Tempesta d'amore arriverà nel momento in cui Robert riceverà una telefonata che lo getterà nello sconforto totale. Le anticipazioni della soap fino al 13 ottobre rivelano che l'uomo scoprirà che sua moglie e Cristoph non sono mai giunti a destinazione. I due, infatti, sono stati vittima di un incidente aereo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Hildegard e Alfons in crisi

Ma per fortuna questo incidente non ha avuto esiti tragici per i due, dato che entrambi si salveranno da questo incidente. I due si ritrovano però tutti soli e infreddoliti sui Carpazi, senza acqua né cibo. Si metteranno alla ricerca di un rifugio mentre Cristoph è anche ferito.

Gli spoiler di Tempesta d'amore, inoltre, rivelano che Ragnar e Tina trascorreranno gran parte del loro tempo assieme e questa cosa farà sentire in colpa la donna, la quale crede che così facendo sta mancando di rispetto alla memoria di David.

Hildegard ed Alfons, invece, litigheranno animatamente a causa del viaggio a Lubecca.

In attesa di vedere questi nuovi episodi della soap opera su Rete 4, vi segnaliamo che le puntate di Tempesta d'amore che vanno in onda tutti i giorni in tv possono essere riviste anche in replica streaming online sul portale MediasetPlay, accedendo alla sezione dedicata interamente alla soap opera tedesca che ogni sera attira l'attenzione di circa 800 mila spettatori in media.