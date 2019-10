Che la semplice definizione di 'rapper' sia riduttiva e non renda giustizia ad un personaggio eclettico come Clementino non è certo una novità. Nella serata di ieri l'artista campano 37enne, che nel corso della sua carriera ha dimostrato più volte di avere spiccate e consolidate doti teatrali, ma anche e sopratutto di showman e di intrattenitore – non a caso in passato ha lavorato come animatore in diversi villaggi turistici – ne ha dato l'ennesima dimostrazione.

Lo ha fatto animando il backstage dell'ultimo concerto romano di Achille Lauro, tenutosi ieri sera all'Atlantico – di cui è stato uno degli ospiti di rilievo assieme a Gemitaiz, Rocco Hunt, Anna Tatangelo e tanti altri – con un'imitazione proprio del sopracitato Gemitaiz, evidentemente riuscita, almeno a giudicare dalla viralità online del video nelle prime ore di oggi.

La clip è stata infatti ricaricata da diverse pagine Instagram e Facebook, tra le tante che seguono quotidianamente tutti gli aggiornamenti della scena Rap italiana.

Clementino anima il backstage del concerto di Achille Lauro imitando Gemitaiz

Nel video, originariamente diffuso tramite alcune Instagram Stories dal rapper campano, è possibile vedere quest'ultimo con una scritta sul capo, una scritta che fa palesemente il verso al più noto tra i tanti tatuaggi di Gemitaiz, ovvero quello situato nella medesima posizione, che recita 'Misunderstood', ovvero 'Frainteso' in inglese.

A scanso di equivoci il Clementino in versione Gemitaiz, ribattezzato 'Clementaiz' da alcuni utenti online, ha anche pronunciato quella che ogni probabilità è la frase simbolo del rapper romano classe 1988, almeno tra i suoi fan, ovvero "Vai Flavié, mandala".

La foto postata da Anna Tatangelo che toglie ogni dubbio

Il video ha suscitato da subito diverse reazioni on line, dato che in un primo momento in molti hanno pensato che la presa in giro di Clementino fosse da intendere come una sorta di attacco mediatico.

"Non capisco se lo sta prendendo in giro o meno", recita infatti uno dei tanti commenti presenti sotto al video. In realtà si è trattato di un innocuo atto goliardico messo in atto dal rapper napoletano, che con Gemitaiz è sempre stato in ottimi rapporti, sia umani che professionali, come testimoniano le diverse tracce in cui i due sono presenti insieme.

A togliere ogni dubbio sul fatto che tra i due rapper non ci siano dissapori in atto anche un'immagine diffusa nel corso della serata da Anna Tatangelo, in cui Clementino e Gemitaiz sono stati immortalati in compagnia della cantante, ed il primo, al momento dello scatto, appare già 'mascherato' in versione Gemitaiz, o Clementaiz che dir si voglia.