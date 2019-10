La sesta e ultima puntata di Temptation Island Vip in onda il 14 ottobre su Canale 5 sarà quella decisiva per le coppie rimaste in gara. Per tutte, infatti, arriverà il fatidico momento del confronto al falò finale durante il quale dovranno prendere in mano le redini della situazione e capire cosa fare. Uscire insieme dal villaggio con il proprio partner oppure no? Occhi puntati soprattutto sul falò che vede protagonisti Pago e la sua fidanzata Serena Enardu che promette scintille. Secondo alcuni rumors la coppia si sarebbe separata al termine dell'esperienza nel reality sui sentimenti.

L'ultima puntata del reality sui sentimenti: falò infuocato tra Pago e Serena

Nel dettaglio, le anticipazioni su Temptation Island del 14 ottobre rivelano che i toni del falò tra Pago e Serena saranno particolarmente accesi. Lui chiederà alla sua fidanzata tutta la verità su quello che è successo in queste settimane dall'altra parte del villaggio con il tentatore Alessandro. "L'amore è verità" - continuerà a ripetere Pago con tono di voce decisamente alto mentre la sua fidanzata proverà a giustificarsi in tutti i modi dicendo che in quel momento Alessandro il tentatore non c'entra nulla con il discorso che stanno facendo.

Un incontro che non sembra promettere per nulla bene e, secondo alcune indiscrezioni, i due usciranno separati dal villaggio delle tentazioni di Canale 5. A fornire ulteriori dettagli su quello che sarebbe successo ci ha pensato anche Gabriele Parpiglia che sui social ha postato un lungo messaggio dove lascia intendere che la love story tra i due sia giunta al capolinea. "Credo che a volte chi lascia soffra di più" - ha scritto Parpiglia sui profili social aggiungendo poi che per stare bene bisogna prima stare male. Insomma parole che non lascerebbero spazio all'immaginazione e, soprattutto, che farebbero pensare ad una rottura tra i due.

Alex Belli deluso dalla fidanzata Delia: 'Mi sono rotto'

Ma in questa sesta e ultima puntata di Temptation Island Vip l'attenzione sarà incentrata anche su Alex Belli e la fidanzata Delia. Le anticipazioni del reality show condotto da Alessia Marcuzzi rivelano che l'attore si troverà ad assistere un nuovo filmato dove la sua fidanzata si lascia andare ad un ballo provocante con uno dei tentatori del villaggio.

La reazione di Alex sarà decisamente furibonda: "Mi sono rotto i cog..." - sbotterà l'attore ammettendo che non vede l'ora di arrivare al momento del falò finale. Quali saranno le sue intenzioni? Immagini molto forti verranno mostrate anche a Gabriele che assisterà ad una serie di video della sua fidanzata che definirà 'pirotecnici'. Anche per loro potrebbe scattare la rottura definitiva? Lo scopriremo lunedì 14 ottobre su Canale 5.