È di nuovo amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri che, durante la registrazione del 17 ottobre, hanno deciso di lasciare lo studio di Uomini e donne insieme, mano nella mano, dopo essersi concessi un romantico ballo sulle note della canzone di Alberto Urso "E poi ti penti". Il brano è stato scelto dal cavaliere pugliese perché rispecchia al meglio quanto accaduto in quest'ultimo periodo tra lui e la compagna.

Il lieto fine è arrivato dopo diverse settimane di litigi, ripensamenti e lacrime di Ida. Nelle precedenti puntate del dating-show, infatti, la dama 37enne spesso era scappata dietro le quinte piangendo e impossibilitata a portare avanti nuove conoscenze.

È stata proprio la Platano a concedere un'altra chance a Riccardo dopo aver riflettuto sulla lettera d'amore che le aveva dedicato qualche giorno fa.

L'uomo aveva deciso di confessarle tutto ciò che fino a quel momento non era riuscito a dirle a voce, rivelando di non aver mai smesso di amarla e che lei è ancora la donna più importante della sua vita. Subito dopo aveva aggiunto di aver compreso tutti i suoi errori e che si sentiva pronto a ricominciare.

In un primo momento, Ida aveva chiesto un po' di tempo per pensarci, e poi nella registrazione precedente a sorpresa aveva detto di voler chiudere definitivamente la relazione, svelando che ormai non si sentiva più innamorata di Guarnieri.

Adesso, dalle ultime anticipazioni diffuse da Isa & Chia, si apprende dell'ennesimo ripensamento della dama di origini siciliane, la quale ha comunicato di voler riprendere la sua storia d'amore con il tarantino.

U&D registrazione 17 ottobre: Ida e Riccardo sono tornati insieme

"Voglio viverti di nuovo". Con queste bellissime parole Ida Platano ha sorpreso di nuovo tutti e ha annunciato di voler tornare a formare una coppia con Riccardo Guarnieri. Stando alle indiscrezioni sulla puntata di Uomini e Donne registrata ieri, 17 ottobre (che andrà in onda nei prossimi giorni) i due hanno lasciato per l'ennesima volta il programma per riviversi insieme nella quotidianità.

La dama 37enne ha maturato questa convinzione dopo aver rivisto il suo amato a Roma. La donna in studio ha raccontato che hanno dormito insieme per tutta la notte, tenendosi mano nella mano. Inoltre ha chiarito che non è successo nulla: nessun bacio e nessun contatto fisico.

L'incontro è avvenuto dopo la precedente registrazione, quando Riccardo aveva abbandonato lo studio in lacrime dopo aver appreso che Ida ormai non l'amava più.

Inaspettatamente, proprio in queste ultime ore Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno annunciato al dating-show di Maria De Filippi di essere tornati per l'ennesima volta insieme. Come finirà questa volta tra di loro? Solo il tempo potrà dire se finalmente la coppia sarà riuscita a trovare l'intesa giusta per essere felice insieme.