Il quarto episodio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy, trasmesso questa notte in America, ha introdotto una storyline del tutto inaspettata che ha coinvolto il personaggio di Miranda Bailey. Il capo di chirurgia del Grey-Sloan Memorial ha affrontato, nel corso delle prime puntate, un periodo particolarmente complesso a causa degli stravolgimenti che hanno colpito il suo ospedale. Una situazione che le ha causato una quantità enorme di stress tanto da farle sospettare, addirittura, un problema di salute.

Nel corso della 16x04 la dottoressa ha quindi richiesto un consulto alla sua collega Maggie Pierce, nel tentativo di comprendere se i malori accusati negli ultimi tempi fossero attribuibili ad un problema cardiaco. Inaspettatamente, invece, l'esito degli esami ha rivelato che Miranda Bailey è in dolce attesa.

Meredith Grey si confronta con Miranda Bailey e non si presenta a lavoro

La gravidanza di Miranda Bailey si colloca nell'ambito di una puntata che ha messo a dura prova la pazienza del capo di chirurgia.

L'episodio ha infatti affrontato le conseguenze della denuncia emessa da Meredith Grey nei confronti del sistema sanitario nazionale. La protagonista, mossa da nobili ideali, ha infatti deciso di raccontare alla stampa le condizioni in cui versano gli strati più poveri della popolazione e le difficoltà che devono superare per beneficiare di cure che il governo dovrebbe garantire. Inaspettatamente, tuttavia, l'articolo ha coinvolto il Grey-Sloan Memorial definendolo un ospedale "infernale".

Uno scandalo che ha immediatamente scatenato le ire di Miranda, tanto che la Grey - con l'aiuto dei suoi ex colleghi - ha deciso di introdursi nel suo ufficio con l'obiettivo di dimostrare al suo mentore il profondo affetto che la lega all'ospedale in cui è cresciuta. Un confronto che non solo non ha sortito gli effetti desiderati, ma che causerà a Meredith parecchi problemi con la giustizia. Desiderosa di affrontare Miranda, la protagonista non si è infatti presentata alla comunità dove svolge lavori socialmente utili per ripagare il suo debito con la giustizia. Una scelta che come anticipato nella trama della 16x05 le frutterà una nuova udienza in tribunale.

Grey's Anatomy 16x04: Owen Hunt è un nuovo chirurgo del Pac-North

L'altra storyline affrontata nel corso della 16x04 riguarda, invece, Owen Hunt. Il chirurgo d'urgenza si è infatti recato al Pac-North per aiutare i suoi ex colleghi ad arginare la grande quantità di pazienti giunti in pronto soccorso dopo lo scandalo che ha colpito il Grey-Sloan Memorial. Un’occasione che Alex Karev e Richard Webber non si sono lasciati scappare.

In particolare, il capo di chirurgia - desideroso di ampliare l'organico- ha deciso di proporre all'amico un posto nel suo ospedale. A quel punto il Maggiore Hunt, conscio dei recenti problemi avuti con Tom Koracik ha deciso di accettare diventando - a tutti gli effetti - un nuovo chirurgo del Pac North General Hospital.