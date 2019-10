Dalle 21:25 di questa sera, 18 ottobre, su Rai 1 inizierà la finale di Tale e Quale Show, uno dei programmi di punta di tutto il palinsesto Rai: anche quest'anno, infatti, il programma condotto da Carlo Conti ha ottenuto ottimi ascolti, anche se in leggero calo rispetto alle scorse edizioni. Giunto oramai alla nona edizione, c'è grandissima attesa per scoprire il nome del vincitore. Al termine della puntata, inoltre, si conosceranno i nomi dei sei concorrenti che affronteranno, da venerdì prossimo, il torneo con i migliori concorrenti delle edizioni passate.

Saranno i primi sei classificati di questa edizione a qualificarsi al torneo: chi saranno i qualificati? E chi sarà il successore di Antonio Mezzancella, vincitore della scorsa edizione?

Finale di Tale e Quale Show: le performance previste per la finale di oggi, 18 ottobre

Per determinare la classifica finale dell'edizione 2019 di Tale e Quale Show saranno determinanti le performance della finale. Di seguito, tutte le imitazioni previste: Sara Facciolini imiterà Malika Ayane, Flora Canto interpreterà Anna Oxa, Jessica Morlacchi sarà Cristina Aguilera, Eva Grimaldi imiterà Sophia Loren, Gigi & Ross interpreteranno Claudio Baglioni e Gianni Morandi, Tiziana Rivale porterà sul palco Anastacia, Lidia Schillaci ricorderà Maria Callas, Davide de Marinis porterà sul palco Lucio Battisti, Agostino Penna imiterà Fausto Leali, Francesco Pannofino imiterà Louis Armstrong, Davide Pratelli porterà sul palco Adriano Celentano e, infine, Francesco Monte interpreterà Michael Bublé.

Tale e Quale Show: la classifica prima della finale

Alla vigilia della finale, il primo posto (a quota 314 punti) è di Agostino Penna; secondo Davide de Marinis (264 punti), terza Jessica Morlacchi (256 punti). Rientrerebbero nei primi sei (e dunque sarebbero, al momento, qualificati al torneo di Tale e Quale) anche Lidia Schillaci (a quota 253 punti), Tiziana Rivale (a 250 punti) e Gigi & Ross (a quota 240 punti).

Sono momentaneamente non qualificati al torneo Francesco Monte (settimo, a quota 236 punti), Flora Canto (a quota 216), David Pratelli (188 punti) e Sara Facciolini (173 punti). Chiudono la classifica Francesco Pannofino (a quota 170 punti) ed Eva Grimaldi (a 144 punti), rispettivamente penultimo ed ultima in classifica.

Come sempre a giudicare i concorrenti vi saranno i tre giudici Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Vincenzo Salemme.

Al momento non sono state fornite informazioni su eventuali ospiti. Il programma condotto da Carlo Conti inizierà alle 21:25 e sarà visibile su Rai 1. In alternativa, il programma potrà essere seguito anche in diretta streaming sul sito di Rai Play.