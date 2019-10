Prosegue con ottimi risultati la seconda stagione della fiction La Strada di Casa 2, in onda su Rai 1, con protagonista Alessio Boni, nei panni di Fausto Morra e Lucrezia Lante della Rovere in quelli della moglie Gloria.

In questa nuova stagione della serie, tutto ruota attorno alla vicenda di Irene, fidanzata di Lorenzo, scomparsa misteriosamente il giorno delle nozze. Mentre Fausto, Lorenzo ed Ernesto Baldoni (Sergio Rubini) sono impegnati nelle indagini sulla sparizione della ragazza, si trovano anche a dover fronteggiare i continui problemi che attanagliano il birrificio Morra. L'azienda rischia il fallimento e la famiglia Morra deve anche fare i conti con Valerio Mazzei, un personaggio ambiguo, che mira a prendere il controllo del birrificio estromettendo Lorenzo e il padre.

Nella quarta puntata, in onda martedì 8 ottobre, la famiglia Morra si troverà di fronte all'ennesimo emergenza: Milena, la figlia maggiore, ha avuto un terribile incidente e ora si trova a lottare tra la vita e la morte.

La Strada di Casa 2: Valerio potrebbe aver investito Milena

Nella prossima puntata de La Strada di Casa 2, in onda martedì 8 ottobre, al centro delle vicende ci sarà Milena.

La figlia maggiore di Fausto e Gloria, studentessa di medicina dalla condotta apparentemente irreprensibile, nasconde in realtà un grande segreto: è, infatti, l'amante di Valerio Mazzei (Massimo Poggio), il quale lentamente ma inesorabilmente è riuscito a farsi strada all'interno del birrificio Morra, assumendo le redini dell'azienda ai danni di Lorenzo e Fausto.

Nella quarta puntata della fiction Milena sarà vittima di un brutto incidente: qualcuno la investirà e, portata in ospedale, sarà operata d'urgenza. Proprio durante l'intervento si scoprirà una tremenda verità: Milena ha dei lividi sul collo che non hanno nulla a che fare con l'incidente. Fausto e Gloria sono molto preoccupati e i sospetti ricadono subito su Valerio, il quale avrebbe aggredito Milena per impedirle di parlare e rivelare così il segreto di cui è venuta a conoscenza: Valerio avrebbe importato delle materie prime infette dalla Repubblica Ceca, che avrebbero causato l'avvelenamento del figlio e la contaminazione della birra prodotta dai Morra.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Per scoprire se i loro sospetti sono fondati, Fausto e l'amico Ernesto decidono di partire alla volta di Praga e cominciano a cercare le prove per incastrare l'uomo. A dare una svolta alle indagini sarà, inaspettatamente, Giulia, la moglie di Valerio, la quale sarà interrogata dalla polizia una volta venuta a galla l'indole violenta del marito, fino a quel momento rimasta sempre sopita. Una volta ritornati in Italia Ernesto e Fausto fanno analizzare i campioni prelevati a Praga, ma scoprono che non contengono alcun batterio pericoloso.

Nella quarta puntata della serie, Gloria si troverà intanto ad affrontare un nuovo e repentino peggioramento di salute: la sua memoria diventa sempre più labile e il timore di avere l'Alzheimer sempre più fondato e così decide di consultare un medico, il quale le conferma i suoi sospetti.