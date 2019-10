Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della nota soap opera spagnola "Una vita", ambientata nella Spagna degli inizi del '900 in un immaginario quartiere cittadino. Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 13 al 19 ottobre, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 14.10 e martedì 15 ottobre in prima serata su Rete 4 dalle ore 21.5. Le vicende di questa settimana riguarderanno principalmente la morte misteriosa di Joaquin, la fuga di Servante e la rivelazione di Maria.

La verità di Maria

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che Espineira riferirà a Joaquin di non avere più intenzione di spartirsi con lui l'eredità dei Marchesi di Valmez. Cesareo costringerà Servante a dormire in strada, facendolo ammalare. Costretto dall'insistenza di Inigo, Higinio rivelerà ai vicini di non essere un medico comune ma di far parte di un equipe che si occupa di portare avanti un progetto medico top secret.

Dopo aver saputo di essere la figlia dei Marchesi di Valmez, Lucia inizierà a sentirsi a disagio davanti alle altre donne di calle Acacias. Dopo essere stata licenziata per finta da Higinio, Maria deciderà di rivelare a Casilda di essere sua madre. Susana si convincerà che fra Samuel e Lucia possa esserci qualcosa di più rispetto alla semplice amicizia, mentre Casilda accuserà Rosina di aver cacciato in malo modo sua madre da Acacias.

Servante fugge

Dopo aver saputo che Casilda è la sua sorellastra, Leonor deciderà di accoglierla nella sua famiglia nonostante il parere contrario di Rosina. Nel frattempo, Servante, ancora debole per la sua malattia, deciderà di fuggire dalla soffitta per imbarcarsi in una nave che gli possa permettere di ricongiungersi a Paciencia. Lucia partirà alla volta di Salamanca, dove scoprirà che Joaquin è morto dopo aver incontrato Samuel.

Fabiana deciderà di ospitare Maria in soffitta dopo aver saputo che lei è la madre di Casilda. Telmo si convincerà che l'assassino di Joaquin possa essere Samuel, nonostante la disapprovazione di Lucia. Intanto, Leonor inizierà a comporre un'opera teatrale basata sulla storia d'amore saffica di due vecchie conoscenze di Servante, Heliodora e Martina. Rosina lo verrà a sapere e senza dire nulla alla figlia, venderà i diritti per rappresentare l'opera ad un impresario teatrale di nome Benajmin Corral.

Trini costringerà Ramon a partecipare ad un rito di Cabrahigo per benedire l'arrivo del loro bambino. Rosina litigherà con Casilda e finirà per rivelarle che lei è figlia di Maximiliano. Lucia e Samuel saranno aggrediti in strada da alcuni banditi che finiranno per procurare una frattura alla mano all'Alday.