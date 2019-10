Archiviate le prime tre puntate settimanali dedicate al Trono Over di Uomini e donne, la parola passerà oggi 10 ottobre al Trono Classico e alle vicende dei tronisti Sara Tozzi, Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli. Le sorprese non mancheranno, dato che uno di loro prenderà una sorprendente decisione a poche settimane dall'inizio dell'avventura televisiva. Sara, che già in estate si era fatta conoscere al pubblico di Canale 5 per la sua partecipazione a Temptation Island, renderà nota la sua decisione di abbandonare il trono, spiegando le motivazioni che l'hanno spinta ad un simile passo.

L'appuntamento in studio sancirà anche la presenza di una ex coppia di Temptation Island Vip 2: Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti si ritroveranno dopo la rottura avvenuta in occasione del falò di confronto anticipato.

Uomini e donne anticipazioni: Sara abbandona il programma

La puntata odierna di Uomini e donne sarà dedicata al Trono Classico e alla sorpresa relativa a Sara Tozzi. Come già reso noto dal Vicolo delle News in occasione della registrazione della puntata, la giovane deciderà di abbandonare il trono a causa dei sentimenti che ancora prova per il suo ex fidanzato.

Spiegherà di essersene resa conto durante le precedenti esterne quando non era riuscita a concentrarsi completamente sui suoi corteggiatori a causa del legame ancora vivo con il precedente fidanzato. Il portale Witty Tv ha pubblicato un breve estratto delle affermazioni della Tozzi, visibilmente scossa per l'annuncio che sorprenderà il pubblico presente in studio. Maria De Filippi chiarirà: "Lei usciva da una storia importante, dove ha sofferto molto".

L'ormai ex tronista aggiungerà tra le lacrime: "È che io dentro di me, proprio non riesco..."

Ospiti Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti

Le anticipazioni di Uomini e donne relative alla puntata di oggi 10 ottobre segnalano anche l'arrivo in studio di una ex coppia di Temptation Island Vip. Insieme alla conduttrice Alessia Marcuzzi, Maria De Filippi ospiterà oggi Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, a pochi giorni dal burrascoso falò di confronto durante il quale è stata confermata la fine del loro rapporto.

La tensione sarà evidente fin da subito, tanto che la showgirl rifiuterà di stringere la mano al suo ex e chioserà contro di lui: "È una pugnalata alle spalle, vuol dire che tu dentro non hai nulla, sei privo di sentimento, di tutto". Come riporta il video spoiler di Witty Tv, la Caldonazzo poi aggiungerà: "A me fai schifo, non è che ti aggredisco, mi fai vomitare, è diverso". Inevitabile la reazione di Ippoliti: "Sei una persona deleteria, tossica, non riesco a relazionarmi con te, mi dai questa sensazione".

Gianni Sperti prenderà le difese di Nathalie, esprimendo il suo punto di vista: "Non è che le coppie litigano e vanno con l'amante". Dopo il duro faccia a faccia tra i due ex partecipanti a Temptation Island Vip 2, entrerà in scena anche la tentatrice Zoe che siederà davanti ad Andrea per parlare del loro rapporto nato in Sardegna.