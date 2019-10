Lunedì 14 ottobre ritorna in onda su Rai 1 la soap opera Il Paradiso delle signore che vede tra i suoi protagonisti l'attore Alessandro Tersigni. Nuovi colpi di scena stanno per arrivare all'interno del grande magazzino più spiato e amato del piccolo schermo dove anche quest'anno si intrecceranno vicende personali e nuove storie sentimentali. Occhi puntati soprattutto sulla coppia composta da Marta e Vittorio che saranno protagonisti di un momento molto emozionante e toccante: i due, infatti, convoleranno finalmente a nozze!

Il Paradiso delle signore, gli spoiler della serie tv: Marta e Vittorio diventano marito e moglie

Le anticipazioni sulla quarta stagione de Il Paradiso delle signore in onda dal prossimo lunedì pomeriggio su Rai 1 rivelano che per Marta e Vittorio arriverà il tanto atteso momento del matrimonio.

I due, infatti, convoleranno finalmente a nozze così come è stato svelato dall'attore Alessandro Tersigni nel corso di un'intervista che ha concesso al settimanale Di Più Tv.

L'attore ha svelato che Vittorio farà una vera e propria sorpresa a Marta dato che organizzerà il matrimonio da solo tenendo all'oscuro la donna. La cerimonia nuziale si svolgerà in una cappella che Vittorio ha trovato su una collina: una situazione decisamente molto intima ma che al tempo stesso riuscirà a colpire la donna.

Gli spoiler sulla soap opera, infatti, rivelano che Marta rimarrà piacevolmente sorpresa da questo matrimonio 'lampo' organizzato dal suo fidanzato. Quest'ultimo ancora una volta è riuscito a spiazzarla. Nozze che tuttavia non faranno felice la famiglia di Marta ed, in particolar modo, la zia Adelaide interpretata da Vanessa Gravina.

Nozze anche tra Nicoletta e Cesare

Alessandro Tersigni al settimanale Di Più Tv ha svelato che zia Adelaide avrebbe voluto un matrimonio 'regale' dove poter invitare principi e duchi dell'alta borghesia.

Peccato, però, che sua nipote Marta non fosse per nulla d'accordo e proprio per questo motivo Vittorio ha deciso di spiazzarla con questo matrimonio 'bucolico'.

E poi ancora le anticipazioni su questa quarta serie de Il Paradiso delle signore in onda da lunedì pomeriggio su Rai 1 rivelano che assisteremo anche al ritorno di una delle protagoniste indiscusse della soap: parliamo di Gabriella, la quale farà nuovamente il suo ritorno al magazzino dopo l'esperienza maturata a Parigi nell'ambito della moda.

Quest'ultima sarà accolta calorosamente dal dottor Conti e dal ragionier Cattaneo. Riflettori puntati anche sul matrimonio tra Nicoletta e Cesare che in queste nuove puntate della serie tv vedremo rientrare dal viaggio di nozze.