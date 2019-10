Andrà in onda oggi 30 ottobre la terza e ultima puntata settimanale dedicata al Trono Over di Uomini e donne. Archiviate le emozioni per il ritorno di fiamma di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che hanno deciso di concedersi un'altra possibilità, la parola passerà a Enzo Capo e Pamela Barretta. Dama e cavaliere siederanno al centro dello studio confrontarsi sulla gelosia di lui, evidenziata anche durante l'ultima sfilata trasmessa su Canale 5.

Le accuse reciproche non mancheranno ma alla fine avrà luogo un sorprendente colpo di scena. Maria De Filippi concederà spazio, ancora, a Jean Pierre che finirà per deludere Gemma Galgani, tanto da indurre a pensare che lei possa essere prossima ad abbandonare il programma.

Uomini e donne anticipazioni: le accuse di Enzo e Pamela

Il portale Witty Tv ha diffuso il video di anticipazioni di Uomini e donne relativo alla puntata odierna, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Si ripartirà dal confronto al centro dello studio di Enzo Capo e Pamela Barretta. Lei sarà visibilmente arrabbiata per la gelosia mostrata dal cavaliere sia nella precedente puntata che qualche giorno prima, quando era uscita con alcuni amici. Lui, infatti, aveva preteso un video per sapere con chi aveva trascorso la serata al ristorante. Alle sue parole, però, l'imprenditore replicherà: "Sei tu che stai cercando scuse!" E Pamela: "Ma che rimaniamo a fare?" Sulla questione, interverrà anche Roberta Di Padua che si rivolgerà ad Enzo, dicendo: "Non sei disposto ad uscire con Pamela, perché non ti metti in gioco con le altre?" Il confronto si farà acceso, anche nel backstage, fino a che arriverà una inaspettata decisione da parte di dama e cavaliere: provare a viversi nella vita di tutti i giorni, uscendo insieme dal programma.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Oggi, 30 ottobre, al Trono Over: la delusione di Gemma Galgani

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne di oggi 30 ottobre, la decisione di Pamela Barretta e Enzo Capo non convincerà il pubblico in studio e gli opinionisti. Sulla questione si esprimerà Gianni Sperti che affermerà:"Un'uscita romantica, questa..:" La parola passerà poi a Jean Pierre e alla frequentazione intrapresa con altre dame.

Il suo ballo causerà l'inevitabile delusione di Gemma Galgani come confermano le sue parole:"Cosa devo dire più di quanto ho già visto?". A questo punto, Maria De Filippi le chiederà: "Quindi ti ritiri?" E persino Barbara De Santi spezzerà una lancia, a modo suo, in difesa della sua storica rivale. La torinese, però, metterà subito le cose in chiaro con l'insegnante: "Il tuo aiuto non lo voglio." Interpellato dalla conduttrice in merito al suo futuro con Gemma, Jean Pierre confermerà i propri dubbi e preciserà: "Se dovesse essere, mi esaurisco prima." Difficile credere, a questo punto, che la conoscenza tra i due possa continuare.