Vi presentiamo le puntate de 'Una vita' che si svolgeranno come al solito sulle reti Mediaset, nello specifico su Canale 5 sempre a partire dalle 14:10 da lunedì 4 novembre a venerdì 8 novembre. Si parte con Lucia che chiede tempo a Telmo per avere il modo di riflettere sulle pesanti accuse lanciate dal sacerdote nei confronti di Samuel, oltre che sulla sua dichiarazione. Nel frattempo lo stesso sacerdote vuole cercare di riflettere sul da farsi nella sua vita, mentre Samuel riesce ad avere interessanti informazioni da Espinoza sull'eremo in cui si dovrebbero trovare il parroco con Lucia.

Ramon fa visitare Servante

Ramon è preoccupato delle condizioni di Servante, ecco perché decide di farlo visitare da un luminare della medicina. Proprio l'uomo viene salutato da Casilda che decide di partire con la madre. Nel frattempo, si prospetta una clamorosa fuga, quella fra Higinio e Maria. Casilda però, prima di partire e lasciare la cittadina di Acacias, rivela una clamorosa verità alla mamma, confermando di aver rinunciato alla ricca eredità di Maximiliano.

La stessa donna non si accorge che Higinio ha origliato la conversazione fra lei e sua mamma e viene aggredita verbalmente da Higinio, che le dice che non è figlia dell’Hidalgo.

Samuel pensa un piano contro il sacerdote

Altra scena importante di queste puntate è lo svenimento di Telmo e Lucia, in maniera inspiegabile dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua. Si risvegliano nudi, mentre sopraggiungono Samuel ed Espineira.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Una Vita

L'Alday accusa pesantemente il prete, reo secondo lui di aver violentato la Alvarado. Nel frattempo Lucia, che si ritrova nuda accanto a Telmo, non ricorda di nulla anche se è convinta che l'uomo non si è approfittata di lei. Samuel però la invita a raccontare il falso e allo stesso tempo l'uomo prova ad elaborare il piano ed invita Lucia a non rivelare niente né a Celia né a Felipe su quello che è successo fra lei ed il parroco. Decide di presentare alla donna la Alicia Villanueva, che sostiene di essere stata violentata anni fa dal sacerdote.

Il bacio fra Carmen e Flora

Lucia allora si presenta al processo in cui è coinvolto Telmo ma racconta la sua storia e non quella suggerita da Samuel, non aggravando quindi la situazione del sacerdote. Arriva poi un'altra importante rivelazione: Casilda racconta a Leonor che non sono sorelle mentre nel frattempo Higinio e Maria sono in fuga. Alla fine della rappresentazione teatrale, arriva il clamoroso bacio fra Flora e Carmen che crea evidentemente scandalo nei confronti dei presenti.

Spicca poi in una delle puntate il successo riscosso da Flora nella rappresentazione teatrale a tal punto che la donna vuole fare l'attrice di professione ma Peña non condivide l'idea.