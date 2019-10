La puntata di Un posto al sole di ieri 11 ottobre ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso, a causa dell'ennesimo errore commesso da Diego. Dopo avere trascorso la notte in strada, sotto casa di Beatrice, il giovane Giordano ha visto la sua ex fidanzata scendere e incontrare Aldo. Diego è intervenuto per separare la coppia, non riuscendo a trattenere la propria rabbia contro il rivale in amore.

Sarà questo il punto di partenza dell'appuntamento di lunedì 14 ottobre, durante il quale il figlio di Raffaele sarà ancora molto scosso dopo il pugno diretto verso l'avvocato Leone. Nello stesso episodio ci sarà spazio per l'invadenza di Assunta nella vita del figlio, oltre che per lo strano comportamento di Andrea nei confronti di Alice.

Upas anticipazioni: Diego si sfoga con Raffaele

Diego è intervenuto per separare Beatrice e Aldo, ma quali conseguenze avrà il suo gesto nella puntata di lunedì 14 ottobre?

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che il giovane Giordano, sempre più ossessionato dall'avvocatessa, sarà profondamente scosso dopo lo scontro con l'avvocato e sfogherà la sua rabbia contro Raffaele. La preoccupazione del marito di Ornella, già evidente nei confronti del figlio a causa della mancanza di un lavoro, a questo punto non potrà fare altro che crescere. È un periodo difficile quello che sta attraversando Vittorio: Alex non gli ha mai svelato i motivi che l'hanno spinta a prendersi una pausa di riflessione, decidendo persino di lasciare Palazzo Palladini e il lavoro al Vulcano.

Ma i problemi per il figlio di Guido non finiranno qui. Nella puntata di lunedì, arriverà anche Assunta a tormentarlo con la sua solita invadenza. Non solo: per Vittorio sarà difficile trovare la concentrazione di cui avrà bisogno.

Un posto al sole, anticipazioni del 14 ottobre

Proseguendo con le anticipazioni di Upas relative alla prima puntata della prossima settimana, Alice si troverà per qualche giorno a Napoli insieme ad Elena.

Alla notizia della morte di Arturo, madre e figlia sono subito corse nella loro città d'origine per stare vicini a Marina e partecipare ai funerali del nonno. Ma l'occasione sarà perfetta per la ragazza per trascorrere del tempo insieme al padre. Il comportamento di Andrea però apparirà a dir poco strano: il Pergolesi, anziché godere del poco tempo che potrà trascorrere insieme alla figlia, sembrerà scostante a causa di una notizia giunta da poco alla sua attenzione.

Di cosa si tratterà? Alice non potrà che restare delusa dal comportamento del padre verso di lei.