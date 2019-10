Si conclude oggi 11 ottobre la programmazione settimanale di Un posto al sole, come sempre in onda su Rai Tre a partire dalle ore 20:45. Si tornerà, infatti, al solito orario dopo la variazione avvenuta ieri, in occasione della partita della Nazionale di calcio Under 21. L'appuntamento odierno rivedrà al centro delle scene Diego, dopo l'incontro casuale avvenuto al Vulcano con Beatrice. Vecchi 'fantasmi' torneranno nella mente del figlio di Raffaele, che riprenderà a seguire i movimenti della sua ex fidanzata.

Spazio anche alle conseguenze della partenza di Nadia, mentre Marina dovrà prendere un'importante decisione dopo la morte del padre. Oltre alla disperazione per la grave perdita, infatti, la Giordano dovrà capire se continuare o meno la battaglia legale per riabilitare il nome di Arturo nonostante il suo decesso.

Un posto al sole anticipazioni: Diego diventa lo stalker di Beatrice

La tranquillità di Diego, che aveva tentato di riprendere in mano le redini della sua vita dopo un periodo difficile, non sarà destinata a durare.

La conferma arriva dalle anticipazioni di Un posto al sole di oggi 11 ottobre, secondo le quali il giovane Giordano tornerà ad evidenziare la sua ossessione nei confronti di Beatrice. Dopo avere incontrato casualmente la bella avvocatessa al Vulcano, Diego penserà al passato e alle ferite mai completamente guarite. Di lì a poco, quindi, riprenderà a seguire la sua ex fidanzata, pedinandola e finendo per appostarsi sotto casa sua.

Il suo comportamento finirà per rappresentare un pericolo per la collega di Niko e Susanna? La decisione di Nadia di lasciare Palazzo Palladini ha sorpreso Renato, che oggi si troverà a 'leccarsi le ferite' dopo la rottura. Se da un lato Poggi elaborerà a modo suo la triste novità, dall'altro interverrà Giulia che cercherà di capire le ragioni che hanno spinto l'amica ad andarsene così inaspettatamente.

Trame dell'11 ottobre: una difficile decisione per Marina

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata dell'11 ottobre, non potrà mancare lo spazio per Marina e la sua disperazione per la perdita del padre. La Giordano continuerà ad essere sostenuta da Fabrizio Rosato, ignara del suo coinvolgimento nell'omicidio per il quale Arturo era stato condannato. Ma per lei arriverà anche il momento di prendere una difficile decisione: considerando il prematuro decesso, infatti, Marina dovrà capire se continuare o meno la battaglia legale per riabilitare il buon nome del padre, dimostrando la sua completa estraneità nel delitto.

Dalla sua decisione potrebbe dipendere anche il rapporto con Fabrizio.