Riccardo Guarnieri ha lasciato lo studio di Uomini e donne dopo il rifiuto di Ida. È successo durante la registrazione di ieri, 11 ottobre, ed è l'ennesimo colpo di scena del programma di Maria De Filippi. La dama ha detto di non amarlo più e lui, distrutto dalle sue parole, è andato via.

Spoiler Uomini e donne, Ida e Riccardo non stanno più insieme: lei non lo ama

La storia tra Ida e Riccardo sembrava senza fine, eppure, a quanto pare, da parte della donna non ci sono più sentimenti.

Le anticipazioni, secondo la registrazione di ieri, rivelano che Riccardo non ha avuto tutti i torti. L'uomo, infatti, ha sempre raccontato che la responsabilità della fine della storia tra i due era da attribuire a Ida, ma il pubblico non ci ha mai creduto. La donna, infatti, si è sempre mostrata innamorata di lui e sofferente per la fine della relazione. Quando Riccardo ha deciso di riprovarci, lui ha raccontato che lei era sfuggente, ma anche in questo caso, in studio hanno pensato che lui fosse un bugiardo.

All'inizio del trono over di questa stagione, Ida e Riccardo non stavano più insieme: entrambi erano decisi ad iniziare una nuova vita con altre persone. Quando l'uomo ha detto di aver conosciuto una donna del parterre, però, Ida ha avuto una reazione disperata che ha messo l'uomo in una condizione di confusione. Lui, dopo qualche giorno e dopo aver visto la Platano uscire con Armando, ha deciso di dichiararle il suo amore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Riccardo le ha scritto una lettera appassionata in cui ammetteva di amarla ancora e di voler tornare insieme a lei. La donna è sembrata molto emozionata ed intenzionata a riprovarci.

Anticipazioni U&D: Ida ha cercato Armando, Riccardo ha lasciato studio

Il colpo di scena che ha lasciato il pubblico di stucco è arrivato durante la registrazione di ieri: secondo le anticipazioni del trono over di Uomini e donne, Ida Platano ha rifiutato Riccardo.

La donna, in studio, ha detto di non amarlo più e di non aver provato nessuna emozione, né con la lettera, né durante l'incontro a Brescia. Armando ha rincarato la dose, affermando che Ida lo aveva cercato.

Riccardo è stato distrutto dalle parole della ex fidanzata e sapere che ha cercato Armando (che aveva baciato) gli ha dato il colpo di grazia. Il tarantino è uscito dallo studio piangendo, dopo aver regalato la sua rosa rossa a quella che ormai è la sua ex fidanzata.

Gianni, che da sempre lo ha attaccato, questa volta si è complimentato con lui. Insomma: la scorsa registrazione è stata spiazzante sotto molti molti punti di vista. Tra Ida e Riccardo nessuno poteva immaginare un finale simile. Non resta che aspettare, per vedere se il cavaliere ha lasciato lo studio solo per quella registrazione o ha abbandonato definitivamente il programma di Uomini e Donne.