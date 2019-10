La settimana di Un posto al sole si è conclusa all'insegna della disperazione di Diego: confuso per il troppo alcool bevuto la sera precedente, il figlio di Raffaele ha cominciato a sospettare di essere il vero responsabile dell'investimento di Aldo Leone, ancora in prognosi riservata all'ospedale. E uno sfuocato ricordo, giunto nella sua mente, è sembrato riconfermare la tesi, fin troppo scontata, del suo coinvolgimento.

Ma davvero sono andate così le cose o il giallo dell'autunno è destinato ad avere grandi sorprese? I primi sviluppi in tal senso arriveranno nella puntata in onda lunedì 21 ottobre, durante la quale anche Eugenio evidenzierà i primi sospetti nei confronti del cognato. Spazio anche a Vittorio che, finalmente, prenderà in considerazione la possibilità che Alex abbia scoperto i suoi tradimenti con Anita.

Un posto al sole, anticipazioni 21 ottobre: Eugenio teme che Diego sia colpevole

La soap partenopea Upas tornerà su Rai 3 lunedì 21 ottobre a partire dalle ore 20:45, lasciando per due giorni i telespettatori con il fiato sospeso sulle sorti di Diego. Aldo Leone continuerà a lottare tra la vita e la morte in ospedale, mentre la moglie Delia si troverà al suo capezzale. Contemporaneamente, i sospetti relativi all'identità di colui che ha investito l'avvocato si faranno sempre più concreti.

Raffaele sarà in ansia per il figlio che non gli ha dato le risposte che cercava, fuggendo da Palazzo Palladini dopo avere rimproverato il padre per la mancanza di fiducia. Ma il marito di Ornella non sarà l'unico a rivolgere l'attenzione sul giovane Giordano. Anche Eugenio Nicotera, infatti, non ci metterà molto a pensare che il cognato possa essere il responsabile del tentato omicidio ai danni di Aldo.

Upas, trama lunedì 21 ottobre: Vittorio chiede consiglio a Rossella

Le anticipazioni di Upas relative alla prossima puntata si concentrano anche su altri abitanti di Palazzo Palladini. Tra di essi non potrà mancare Giulia che, dopo la rottura di Renato con Nadia, tenterà un gesto premuroso per l'ex marito. Ma quest'ultimo non reagirà nel migliore dei modi a tale gentilezza. Vittorio ieri ha scoperto che Alex si era recata alla radio poche settimane prima, perdendovi un braccialetto.

E finalmente, questo piccolo indizio, comincerà ad aprire gli occhi al figlio di Guido, che penserà alla possibile causa della rottura con la Parisi: aveva forse scoperto il tradimento con Anita? Sconvolto all'idea che la loro storia sia giunta alla fine per tale ragione, Vittorio chiederà consiglio a Rossella, che in passato era sempre stata una sostenitrice della sua relazione con la Parisi (mentre non ha mai gradito la storia con Anita).

L'attrice Giorgia Gianetiempo si rivedrà così nel cast di Un posto al sole dopo un periodo di assenza che aveva già cominciato a far mormorare i fan della storica soap.