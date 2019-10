Il giallo relativo al ferimento di Aldo Leone sarà l'indiscusso protagonista della puntata di Un posto al sole di oggi 18 ottobre, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. In essa, infatti, l'avvocato continuerà a lottare tra la vita e la morte, in terapia intensiva, mentre Diego vivrà dei momento di grande sconforto. La notizia relativa al rivale in amore lo lascerà impietrito dato che non ricorderà nulla di quanto accaduto la sera precedente.

Ma la sua macchina risulterà ammaccata: sarà proprio lui il colpevole? O sarà meglio non dare nulla per scontato, come ritengono i fan nei social network? L'appuntamento odierno concederà spazio anche ai turbamenti di Vittorio, che faticherà trovare la concentrazione sul lavoro, e al confronto tra Marina e Andrea in merito ad Alice.

'Un posto al sole', anticipazioni: Diego teme di essere colpevole

La puntata di Un posto al sole di ieri si è conclusa con la domanda diretta di Raffaele a Diego: c'entra qualcosa con l'investimento di Aldo Leone?

Sarà proprio questo il punto di partenza dell'appuntamento di stasera, durante il quale il giovane Giordano dovrà rispondere al quesito del padre, trovandosi in grossa difficoltà. Lui stesso, infatti, non ricorderà le dinamiche della sera precedente, quando aveva perso il contatto con la realtà a causa dell'alcool. Ma la scoperta della gravità delle condizioni dell'avvocato, lo spingeranno a dubitare di se stesso, portandolo a pensare di essere davvero colpevole.

A peggiorare le cose, si aggiungeranno le condizioni della sua auto incidentata, che potrebbe essere stata utilizzata proprio per fare del male a Leone. Ma sarà davvero lui il colpevole? Diego si è risvegliato, dopo la notte 'brava', nel sedile del passeggero, lasciando aperte anche altre vie sul possibile attentatore. Restano forti, a tal proposito, i nomi di Delia Leone (la moglie di Aldo), di Jacopo (il figlio della coppia) e di Fabrizio Rosato.

Trame di oggi, 18 ottobre, della soap 'Un posto al sole': Marina rimprovera Andrea

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole di oggi 18 ottobre, Marina si confronterà con Andrea, invitandolo a non dimenticare i suoi doveri di padre nei confronti di Alice. Tale richiesta era stata fatta ieri anche dalla figlia di Elena, che aveva abbracciato il Pergolesi, ricordandogli di avere ancora bisogno di lui.

Nei giorni scorsi, Vittorio aveva cominciato a porsi delle domande riguardanti le motivazioni della partenza di Alex, pensando alla possibile scoperta del tradimento con Anita. Il figlio di Guido continuerà ad essere decisamente giù di morale anche nella puntata odierna, faticando a concentrarsi al lavoro. Sarà compito proprio di Anita tentare di risollevargli il morale attraverso un vero e proprio intervento motivazionale.