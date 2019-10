Nel corso delle prossime puntate di Beautiful in USA ci si prepara ad una nuova svolta per Steffy, che avrà un riavvicinamento con Liam Spencer mentre Hope è impegnata ad allontanare Douglas da Thomas. I due si avvicineranno in modo molto particolare durante la serata di Halloween e si ritroveranno a scambiarsi dolci ricordi del tempo trascorso insieme, immaginando la famiglia che avrebbero potuto costruire insieme.

Insomma, Liam e Steffy hanno entrambi molti rimpianti da condividere e questo è evidente a tutti. Ciò che invece nessuno si aspetta è il cambiamento improvviso della Forrester, che si ritroverà a fare una relazione davvero sorprendente, che farà ben sperare tutti i fans che la vogliono vedere finalmente felice con un uomo.

Steffy è finalmente pronta per un cambiamento

La giovane Forrester pare sia finalmente pronta per abbracciare un cambiamento, per accogliere la svolta che le cambierà la vita sentimentale.

Dopo tante sofferenze vissute insieme a Liam, la bella Steffy potrebbe andare incontro ad un futuro felice insieme ad un altro uomo. Secondo le anticipazioni americane la Forrester rivelerà presto all'ex marito di avere un appuntamento e di essere pronta per una nuova relazione. Il nome del fortunato, per il momento, non è stato svelato ma i fans sperano di vederla tra le braccia di una sua vecchia conoscenza che le ha già chiesto di uscire insieme in passato.

Il vissuto di Steffy non è stato per niente facile e il suo amore per Liam ha subito decisamente troppi alti e bassi, anche se li ha sempre tenuti legati. Il nuovo appuntamento della ragazza sembra voler mettere un punto definitivo al suo tira e molla con lo Spencer, con la speranza che la sua nuova relazione possa essere più serena e tranquilla di quella passata.

Steffy comunica a Liam di avere un appuntamento

A chiedere un appuntamento a Steffy è stato Leo, uno dei maggiori compratori della Forrester Creations.

Potrebbe essere realmente lui il nuovo compagno della donna? In realtà, Steffy inizialmente rifiuta di uscire con quest'uomo, ma i fans pensano che alla fine la bella Forrester potrebbe anche decidere di cedere al corteggiamento di Leo, concedendogli questo tanto desiderato appuntamento. Quando la ragazza parla con Liam di questo appuntamento, il giovane finisce immediatamente in un limbo, nuovamente a metà strada tra Steffy e Hope.

Da un lato ci sarà la Logan, completamente travolta dalla convinzione di voler fare qualsiasi cosa per salvare Douglas, rischiando la sua stessa vita. Dall'altra ci sarà Steffy, che ha stupito Liam con questa dichiarazione improvvisa e del tutto inaspettata. Lo Spencer a questo punto finirà inevitabilmente in un vortice di confusione.