Grandi novità arrivano dalle anticipazioni americane di Beautiful relative alle puntate in onda nella settimana del 4 novembre. Esse riguarderanno la vita sentimentale di Steffy e un annuncio che lascerà di stucco Liam. Dopo un lungo periodo nel quale ha deciso di concentrarsi su se stessa e la figlia Kelly, infatti, la Forrester deciderà di guardarsi avanti e comincerà a frequentare un altro uomo. Questa volta, però, il suo nuovo contatto maschile non avrà il cognome Spencer!

Troveranno così un riscontro le richieste dei fan della soap che da mesi sperano di vedere la loro beniamina andare avanti, senza essere costantemente alle prese con l'indecisione di Liam e la continua rivalità con Hope.

Beautiful anticipazioni americane: Liam sconvolto dall'annuncio di Steffy

Sono state rese note le prime anticipazioni, ancora non troppo dettagliate, relative alle puntate americane di Beautiful in onda dal 4 novembre.

E proprio qui è apparsa una rivelazione che nessuno si sarebbe aspettato: Liam sarà stupito nello scoprire che Steffy ha ripreso ad uscire con qualcuno. Proprio nel periodo in cui la Forrester e lo Spencer sembreranno riavvicinarsi, anche grazie all'affetto per Kelly e Beth, qualcosa turberà l'equilibrio appena ritrovato. Ma chi sarà davvero la persona che ha conquistato l'interesse della figlia di Ridge?

Gli sviluppi della questione sono al momento top secret e nessun nome è stato reso noto. Di certo però non si tratterà di uno Spencer, dato che sia Wyatt che Bill avranno altro a cui pensare. Il primo sarà nuovamente alle prese con l'indecisione tra Sally e Flo mentre il secondo si troverà al fianco di Katie, da poco sottoposta ad un trapianto di rene (donatole da Flo). La corsa al possibile pretendente di Steffy è, dunque, ancora aperta.

Trame americane di Beautiful: Hope pronta a tutto per prendersi Douglas

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Liam e Steffy vivranno una fase di armonia in occasione della notte di Halloween che trascorreranno insieme alle bambine. Gli ex coniugi Spencer ammetteranno che il loro legame non verrà mai meno, grazie alla presenza di Kelly, e troveranno conforto l'uno nei confronti dell'altra. E in attesa di scoprire come reagirà Liam davanti alla notizia della nuova frequentazione di Steffy, sarà bene non perdere di vista il comportamento di Hope, sempre più convinta che Douglas non debba vivere insieme a Thomas.

La Logan sarà pronta a tutto pur di ottenere la custodia del bambino, anche a fingere di provare dei sentimenti per l'ex marito. Il rampollo Forrester, però, proverà ad approfittare della situazione: gli spoiler della settimana che si apre il 4 novembre segnalano, infatti, che lui farà a Hope una proposta indecente.