Le prossime puntate americane di Beautiful si preannunciano a dir poco scoppiettanti sotto diversi punti di vista. È recente la notizia secondo cui un personaggio principale morirà ma non sarà questa l'unica novità degna di nota. Continuerà, infatti, lo scontro per la custodia di Douglas: Hope e Brooke sempre più convinte che il bambino non debba crescere insieme a Thomas, da loro considerato una persona pericolosa ed instabile.

E per raggiungere il suo scopo, la madre di Beth metterà in atto un piano che potrebbe causarne l'allontanamento di Liam. Nel frattempo, Ridge sarà sempre più arrabbiato con Brooke e deciderà di correre ai ripari per evitare nuove ingerenze nella vita del nipote. Per tale ragione, lo stilista deciderà che è giunto il momento di trovare un nuovo domicilio sia per il bambino che per lo stesso Thomas.

Anticipazioni americane Beautful: Eric ospita Thomas e Douglas

Sono stati resi noti i tradizionali 'November Sweep' del settimanale 'Soap Opera Digest' relativi alle trame in onda in prossimo mese e le sorprese non mancheranno per diversi personaggi. Una di esse riguarderà il domicilio di Douglas, che non avrà più motivo di vivere a villa Logan dopo il trasferimento di Ridge. Sarà proprio quest'ultimo, dopo l'ennesimo scontro con la moglie, a volere che il bambino sia accudito dai membri della famiglia Forrester.

La casa di Eric e Quinn sarà il luogo ideale per il ricongiungimento familiare. Oltre al piccolo, infatti, anche Thomas andrà a vivere alla villa e lo stesso dovrebbe accadere a Ridge, che nei primi giorni dalla separazione da Brooke aveva trovato rifugio a casa di Steffy. Tale decisione sarà l'occasione per lo stilista di trascorrere liberamente il tempo in compagnia di Shauna, soprattutto durante la festa di Halloween.

Trame Beautiful USA: Liam e Brooke sono preoccupati per Hope

Proseguendo con le anticipazioni di Beautiful del mese di novembre rese note dal magazine 'Soap Opera Digest', Brooke si renderà protagonista dell'ennesimo duro scontro con Ridge, durante il quale gli chiederà di scegliere tra la moglie e il figlio. E sembra che la decisione di Forrester non si farà attendere e avverrà proprio a favore di Thomas.

Poco dopo, infatti, Ridge lascerà Brooke mentre Shauna sarà dalla sua parte, pronta a sostenerlo. Il fatto renderà Thomas molto felice, soprattutto perché Brooke non sembrerà più rappresentare un pericolo per il padre. Hope sarà determinata ad usare l'amore del fratello di Steffy per ottenere la custodia di Douglas ma Liam sarà contrario. A suo avviso, la compagna non dovrà trascorrere il tempo in compagnia del rampollo Forrester, da lui ritenuto ancora una persona pericolosa.

I 'November Sweeps' si concludono con un'affermazione che lascia con il fiato sospeso: "Liam e Brooke saranno preoccupati per la salvezza di Hope ma lei non sarà l'unica in pericolo".