Gli spoiler di Beautiful riguardanti le puntate in onda negli Usa in questo momento si soffermano su Katie Logan, uno dei personaggi più amati della soap opera americana. Nel dettaglio, la sorella di Brooke rimarrà molto scossa quando apprende che la sua salvatrice è niente di meno che Flo Fulton, la nipote che aveva disonorato la famiglia per aver partecipato allo scambio delle culle.

Beautiful anticipazioni: Katie in gravi condizioni

La salute di Katie continuerà a catalizzare l'attenzione dei telespettatori americani.

Le anticipazioni americane di Beautiful in onda sulla Cbs, annunciano che la sorella di Brooke verrà operata d'urgenza per sottoporla ad un trapianto di rene salvavita.

Nelle attuali puntate, Shauna convincerà Flo a riscattarsi davanti agli occhi della famiglia Logan dopo essere stato protagonista dello scandalo dello scambio delle culle. A tal proposito, la Fulton dovrà vedersela con le ire funeste di Brooke, intenzionata a sapere la verità sulla notte passata in compagnia di suo marito.

Nel frattempo in ospedale, le condizioni della madre di Will diventeranno sempre più gravi, tanto che i medici decideranno di sottoporla immediatamente all'intervento chirurgico salvavita.

Flo dona il rene alla sorella di Brooke

Nelle puntate Usa di Beautiful, i telespettatori assisteranno ad un momento emozionante tra Bill e la sorella di Brooke poco prima di entrare in sala operatoria. Katie confesserà allo Spencer di aver paura di non sopravvivere e di non poter rivedere né lui né suo figlio.

Intanto, i parenti più stretti si accingeranno a trascorrere ore di viva apprensione, mentre i medici si prodigheranno per sottoporre Flo Fulton e la Logan al trapianto di rene. In questo frangente, Ridge Forrester starà vicino al suo acerrimo nemico, in terribile apprensione per la sorte dell'amata. Dall'altro canto, Shauna temerà che possa succederà qualcosa di brutto a sua figlia. Inoltre, la donna spererà in questo modo di riunione sia le Logan che i Forrester.

La Logan apprende che la Fulton è il suo angelo

Fortunatamente l'intervento riuscirà alla perfezione per entrambe le pazienti. A tal proposito, la madre di Will una volta varcata la sala operatoria esprimerà il desiderio di abbracciare la sua donatrice di rene che le ha permesso di continuare a sperare in un roseo futuro. Peccato che Flo voglia rimanere anonima. Ma ecco il colpo di scena: i portali americani annunciano che Katie e tutti i suoi cari resteranno sconvolti quando capiranno che è stata Flo a salvarle la vita.

Possiamo svelare che la Fulton potrebbe ricevere il perdono da parte delle Logan, tanto da essere riammessa in famiglia dopo aver ricevuto il ringraziamento da parte della sorella di Brooke.