Importantissime novità attendono i numerosi telespettatori di Beautiful. Dalle anticipazioni americane, sappiamo che queste novità riguardano Katie e la sua salute. Inoltre ci dobbiamo aspettare un'altra tempesta per quanto riguarda il matrimonio tra Ridge e Brooke. Tutto questo terrà incollati i telespettatori al piccolo schermo nelle prossime settimane.

Katie e il trapianto

Chi segue questa soap, sicuramente, ricorderà che Katie ha subito un trapianto al cuore.

Il cuore trapiantato è quello del suo defunto fratello, Storm Logan. Infatti,lui decise di sacrificare la sua vita, sparandosi, per poter donare il suo cuore a Katie e salvarle la vita. Subito dopo il trapianto, la piccola delle sorelle Logan ha dovuto prendere costantemente i farmaci anti-rigetto. A causa di questa prolungata assunzione, i suoi organi sono stati gravemente danneggiati. Gli organi che ne hanno risentito maggiormente sono i reni.

Per questo, Katie ha bisogno urgentemente di un trapianto. Trovare un donatore compatibile è, però, molto difficile. Infatti, tutti i suoi familiari non risultano compatibili e trovare un donatore altrove richiede tempi d'attesa lunghissimi.

Le sorelle Logan, però, non hanno preso in considerazione un altro familiare: Flo Fulton, figlia di Storm e Shauna. Sua madre pensa che questa potrebbe essere l'occasione giusta per poter ottenere il perdono da parte dei suoi familiari.

Così, cerca di convincere la figlia a sottoporsi agli esami per verificarne la compatibilità.

Effettivamente, i reni di Flo risultano essere compatibili con quelli di sua zia Katie. Decide, quindi, di sottoporsi all'intervento e di salvare la vita a sua zia. Flo, però, con grande sorpresa della madre, decide di donare il suo rene in forma anonima. Intanto Bill confessa di essere ancora innamorato della sua ex moglie e Katie ha paura che non rivedrà mai più Bill e suo figlio. Dopo l'intervento, Katie farà di tutto per scoprire l'identità della persona che le ha donato il rene, salvandole la vita. Chissà se ci riuscirà.

Il matrimonio tra Ridge e Brooke è in crisi

Ridge e Brooke hanno un violento litigio. Per questo, Ridge decide di trasferirsi nella dependance di Eric e Quinn, fino a quando non ritornerà il sereno tra i due. In casa, però, vive anche Shauna, la madre di Flo.

Brooke inizia a sospettare che tra lei e Ridge sia successo qualcosa e che abbiano avuto dei rapporti intimi. Per questo, è molto arrabbiata con Ridge e Shauna, che da parte sua non ha mai negato il tradimento.

Ridge, invece, nega tutto. Chissà se la storica coppia riuscirà a riconciliarsi o se il loro matrimonio sarà finito per sempre.