Nelle anticipazioni di 'Beautiful', la nota soap opera americana in onda su Canale 5 ogni giorno alle ore 13:40, relative alle puntate che andranno in onda da domenica 20 a sabato 26 ottobre, si assisterà a diversi colpi di scena che intratterranno i telespettatori. Fra questi, le indagini del detective Sanchez sul tentato omicidio di Bill, l'aggressione di quest'ultimo da parte di Taylor e le minacce che la Hamilton rivolge a Hope.

I festeggiamenti del giorno del Ringraziamento

La famiglia Forrester si riunisce in occasione del giorno del Ringraziamento. Durante i festeggiamenti, Eric ringrazia Pam e Charlie per essersi dedicati al pranzo con particolare dedizione. Hope è sorpresa dagli atteggiamenti di Liam nei confronti della sua bambina e lo considera un papà devoto. Intanto, Bill Spencer riceve la visita del detective Sanchez nella sua sede di lavoro: il detective, spera che l'imprenditore possa fornirgli tutte le informazioni necessarie per poter continuare ad indagare sul tentato omicidio di cui Bill è accusato.

Brooke, appresa la notizia che prossimamente diventerà nonna, è molto felice. La donna compra un regalino per il bambino in arrivo e va a trovare Hope e Liam, esprimendo loro tutta la sua gioia per il fatto che dopo varie difficoltà sono riusciti a dare una stabilità al loro rapporto.

Taylor aggredisce Bill e minaccia Hope

Steffy è felice per il ritorno di Taylor in città. La giovane Forrester crede che adesso la madre stia meglio dopo essersi curata fuori per un lungo periodo.

Liam è a conoscenza del fatto che la donna abbia sparato a Bill Spencer e sa bene che, in realtà, la stessa non sta ancora bene. Taylor si reca in ufficio da Bill, e gli chiede di non confessare alla polizia che è stata proprio lei a sparargli, ma, poiché le sue condizioni psichiche non sono ancora completamente migliorate, lo aggredisce durante l'incontro. Subito dopo, la donna si reca da Hope e la minaccia: la dottoressa Hamilton è convinta che sia stata proprio lei la causa dell'infelicità di Steffy. Taylor ritiene che Hope sia tale e quale alla madre e che stia cercando di rovinare la vita alla figlia.

Liam rivela il segreto a Hope

Nel frattempo Bill è in ansia per il ritorno in città di Taylor e le minacce di quest'ultima. L'uomo è sicuro che la donna sarà la causa di parecchi guai. Anche Liam non è tranquillo per il ritorno ed il comportamento della Hamilton. Le condizioni psichiche instabili di quest'ultima lo fanno preoccupare per la sicurezza di Bill ed anche della sua compagna Hope. Per questo motivo, decide di rivelare a Hope il segreto che si era tenuto dentro: cioè le svela che è stata Taylor a sparare a suo padre.

Il ragazzo riesce così a rompere una volta per tutte il silenzio.