Su Canale 5 a breve inizierà la quarta edizione del Grande Fratello vip, il reality condotto per tre edizioni consecutive da Ilary Blasi affiancata da Alfonso Signorini, il quale, dopo l'addio al reality da parte di Ilary, si ritroverà non più in vesti da opinionista, bensì in quelle di conduttore. Infatti la conduzione sarà affidata al direttore di ''Chi'', affiancato da due opinionisti.

Opinionisti Grande Fratello vip

A lanciare lo scoop è stato il sito Dagospia, il quale ha dichiarato ''Fuochi d'artificio in casa Mediaset, Wanda Nara sarà opinionista del Grande Fratello vip''.

Poco dopo Blogo ha dichiarato che ad affiancare la moglie del noto giocatore Icardi ci sarà Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. I due avranno il ruolo di giudicare i concorrenti, esprimere il proprio parere e affiancare Signorini in questa nuova avventura. Il web, dopo queste affermazioni non è stato molto contento.

Rumors sul cast del Gf vip 4

Se gli opinionisti sono ormai dati per certi, fremono i preparativi riguardo il cast.

Secondo quanto dichiarato da Tvblog, una concorrente data per certa sarebbe Antonella Elia, precedentemente concorrente già in altri reality, quali l'isola dei famosi, Pechino express e Tale e quale show. A lei si potrebbero aggiungere altri volti noti del mondo della televisione e dello spettacolo, quali Michele Cucuzza, l'ex madre natura e naufraga Paola Di Benedetto, Adriana Volpe, ex conduttrice di mezzogiorno in famiglia.

Ma alla corte di Signorini ci sarebbero anche tronisti quali Lorenzo Riccardi e Mariano Catanzaro. Nella casa di cinecittà potremmo vedere anche Giucas Casella, Cicciolina, Natalia Bush, ex concorrente de la talpa, Eva Robin's, volto noto della comunità LGBT e infine sempre dall'universo di Maria de Filippi potrebbero esserci Antonella Fiordelisi insieme al suo ex fidanzato Francesco Chiofalo, il ''lenticchio'' di Temptation Island. In trattative vi era anche Scialpi, il quale ha però confessato su instagram di aver avuto come offerta un cachet da ''sconosciuto''.

Data d'inizio Grande Fratello vip 4

Non vi sono ancora notizie ufficiali riguardo la data d'inizio, ma ultimamente molti siti, tra i quali Tvblog, hanno rivelato che la data d'inizio della quarta edizione del reality con i vip potrebbe iniziare lunedi 28 ottobre 2019, quindi tra meno di tre settimane. Questo fa anche presupporre che questa edizione potrebbe addirittura prolungarsi oltre Natale, quindi vedremo i vip cimentarsi alla preparazione delle festività.

Non ci resta che attendere notizie ancora più ufficiali, per vedere se questi rumors corrisponderanno davvero alla realtà o meno.