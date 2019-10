Il "mistero" è stato risolto: dopo due giorni d'assenza dai social network, Belen Rodriguez ha svelato la località da sogno dove sta soggiornando in questi giorni con il marito. È un lussuoso resort delle Maldive la meta che hanno scelto i chiacchierati coniugi per questa vacanza improvvisata: stando a quello che si legge sul web, dormire una sola notte in questa struttura a 5 stelle costerebbe attorno ai mille euro.

Belen e Stefano innamorati alle Maldive e sui social

Dopo aver documentato con fotografie e video il viaggio su un aereo di prima classe che lei e Stefano De Martino hanno fatto qualche giorno fa, oggi Belen Rodriguez è tornata a farsi viva sui social network per soddisfare una curiosità che molti hanno palesato nelle ultime ore. A chi si è domandato dove fossero diretti i piccioncini, ha risposto la diretta interessata taggando in alcune Stories il resort nel quale lei e il marito stanno soggiornando in questa metà di ottobre.

È il Baglioni Resort Maldives la struttura a 5 stelle che sta ospitando la chiacchierata coppia in questa "luna di miele" improvvisata: la showgirl e il presentatore, infatti, hanno lasciato il figlio Santiago a casa con i nonni materni e sono volati dall'altra parte del mondo per un breve periodo di relax.

Stando a quello che si legge su alcuni siti di Gossip nelle ultime ore, il villaggio vacanze nel quale si trovano attualmente il napoletano e l'argentina è extra lusso: per dormire una sola notte in queste posto da sogno, si deve sborsare una cifra che si aggira attorno ai mille euro.

De Martino è la Rodriguez in Tv: lui su Rai 2, lei su Canale 5

Mentre Belen e Stefano si rilassano alle Maldive (stella località dove la Rodriguez è stata in vacanza con l'ex Andrea Iannone un anno e mezzo fa circa), in televisione vengono trasmessi gli show dei quali sono assoluti protagonisti. De Martino, infatti, da poco più di un mese è in onda con "Stasera tutto è possibile", il game di Rai 2 che ha ereditato da Amedeus e che sta avendo un ottimo riscontro da parte del pubblico.

Gli ascolti al di sopra delle aspettative che sta ottenendo questo programma, hanno spinto i vertici di rete ad allungarlo di una puntata, spostando la sua chiusura a metà novembre.

La showgirl argentina, invece da stasera (sabato 19 ottobre) tornerà alla guida di "Tu si que vales", la trasmissione di Canale 5 che presenta da anni con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Ai confermati giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari, quest'anno si aggiunge una nuova portavoce della giuria popolare: Sabrina Ferilli, infatti, prenderà il posto che è stato occupato prima da Mara Venier e poi da Iva Zanicchi nel 2018.