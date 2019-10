Sebbene l'estate sia terminata lasciando spazio all'autunno, le temperature restano bollenti! No, non si tratta della temperatura atmosferica.

Cecilia e le foto su Maxim

Cecilia Rodriguez, sorella minore della celeberrima Belen, ha recentemente posato per il periodico Maxim, realizzando scatti molto provocanti. Per chi vorrà ammirare lo shooting fotografico, oltre alla rivista potrà fare affidamento al profilo Instagram della bella argentina.

Cecilia infatti ha pubblicato sul suo profilo alcune fotografie destinate al mensile, nonché il backstage del servizio fotografico. Inutile dire come nel giro di poche ore gli scatti abbiano ottenuto l'apprezzamento del pubblico del web, che l'ha premiata a suon di like.

Sembra quindi che Cecilia si stia lasciando alle spalle il peso del cognome che porta, motivo per il quale è stata per troppo tempo considerata "sorella di".

I due fratelli minori di Belen, Cecilia e Jeremias, hanno dovuto faticare per poter raggiungere una propria "autonomia" agli occhi del pubblico italiano.

L'amore per Ignazio va a gonfie vele

La showgirl sta vivendo un momento d'oro della sua carriera lavorativa e sentimentale: il fidanzamento con Ignazio Moser, conosciuto all'interno della casa del Grande Fratello Vip [VIDEO], prosegue a gonfie vele.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Grande Fratello

Durante l'ospitata a Vieni da me, condotto da Caterina Balivo, la bella argentina ha raccontato al pubblico la sua storia d'amore affermando "lui fa tutto quello che dico io". Ha commentato poi la sua esperienza televisiva al Grande Fratello Vip e la nascita dell'amore con Ignazio, "molte persone non ci hanno creduto, io sono stata sempre me stessa, ho seguito il mio cuore e quello che mi andava di fare".

Il fidanzamento a cui Cecilia ha fatto riferimento era quello con Francesco Monte e la loro love story, in particolar modo nelle ultime fasi, ha attirato un enorme interesse mediatico, soprattutto perché la fine della storia d'amore è avvenuta sotto i riflettori della casa più spiata d'Italia, il GF appunto. A proposito dell'esperienza televisiva nella casa di Cinecittà, la showgirl argentina ha commentato che se non fosse entrata nel cast, probabilmente non avrebbe lasciato Francesco, tuttavia ha più volte espresso di essere finalmente felice e di non avere nessun rimpianto riguardo alle sua scelte sentimentali.

Dal canto suo Francesco Monte sembra aver superato la delusione d'amore, gettandosi tra le braccia di Giulia Salemi, anche se ad oggi la loro relazione è giunta al capo linea.

Se son rose fioriranno quindi e il pubblico è ansioso di scoprire che cosa il futuro avrà in serbo per la giovane coppia.