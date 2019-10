Il 4 ottobre è una data cerchiata in rosso dagli amanti di "Criminal Minds". In quel giorno, infatti, a partire dalle 22:05, andrà in onda su Rai 2 la nuova stagione del telefilm. In particolare, quella che avrà inizio il primo venerdì di ottobre è la 14esima stagione che sarà inaugurata dall'episodio numero 300. Anche in questo nuovo ciclo di puntate l'unità di analisi comportamentale dell'Fbi dovrà indagare su omicidi e stanare serial killer sotto la guida dell'esperto agente David Rossi. Negli U.S.A. questa stagione è stata trasmessa dalla CBS dal 3 ottobre 2018 (ovvero un anno esatto fa dall'esordio in Italia) al 6 febbraio 2019.

I primi episodi della stagione 14 di Criminal Minds

"Criminal Minds" si appresta a tornare in onda con nuove appassionanti puntate a partire da venerdì 4 ottobre su Raidue.

I primi episodi della nuova stagione del celebre telefilm hanno il titolo di "300" e di "La prima casa". Nel primo episodio, che poi sarebbe il trecentesimo della serie, il team dell'Fbi deve impegnarsi al massimo per cercare di salvare Reid e Garcia, rapiti da un killer.

La chiave per risolvere il caso pare che si trovi in alcuni flashback del passato. Nel secondo episodio, invece, la squadra è alle prese con un serial killer che mummifica le sue vittime.

L'episodio numero 300 è stato scritto da Erica Messer e diretto da Glenn Kershaw, mentre l'episodio "La prima casa" (titolo originale "Starter Home") è stato scritto da Bruce Zimmerman e diretto da Diana C. Valentine. Un episodio di questa stagione, dal titolo "Luke", è stato diretto da Joe Mantegna, uno degli attori protagonisti del cast.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera Anticipazioni Tv

Il cast del telefilm

L'Unità di Analisi Comportamentale protagonista in ogni episodio del telefilm è un'equipe specializzata di criminologi dell'FBI che ha il compito di profilare psicologia e comportamenti dei cosiddetti serial killer.

Come detto nel paragrafo precedente, uno dei protagonisti del telefilm è David Rossi, interpetato da Joe Mantegna, ma sullo schermo appaiono spesso anche il Dr. Spencer Reid, interpretato da Matthew Gray Gubler, Penelope Garcia, nelle fattezze di Kirsten Vangsness, Emily Prentiss, nel cui ruolo si cala Paget Brewster, Luke Alvez, che altri non è se non Adam Rodriguez, Matthew "Matt" Simmons, ovvero l'attore Daniel Henney e Jennifer "JJ" Jareau, le cui vesti sono indossate da A. J. Cook.

Durante gli anni il successo di questa serie è stato tale da originare due spin-off. Il primo, dal titolo "Criminal Minds: Suspect Behavior", ha come protagonista Forest Whitaker, mentre il secondo, intitolato "Criminal Minds: Beyond Borders", ha come protagonista l'attore Gary Sinise, l'indimenticato Tenente Dan del film "Forrest Gump".