"Non cercatemi, devo rimanere in incognito. Presto capirete perché". Questa la frase che, postata sui social network negli ultimi giorni, sta tormentando il pubblico di diverse persone famose, tra cui Fedez, molto attivo sui social.

Poche parole che di per sé non sembrano dare nessun suggerimento sull'assenza dai canali social di personaggi famosi, tuttavia i meglio informati riescono a leggere ben altro dietro alla frase postata.

Questa frase infatti sarebbe l'ultimo messaggio condiviso con i propri fan da parte del cast della prima edizione italiana del reality-game inglese, Celebrity Hunted, che verrà tramesso in Italia dalla piattaforma Amazon Prime Video a partire dal 2020.

Il cast di Celebrity Hunted allo scoperto

Osservando i canali social dei famosi che hanno postato la celebre frase si può intuire da chi sia composto il cast, ovvero da Costantino Della Gherardesca probabilmente in coppia con Francesco Totti, Fedez assieme allo youtuber Luis Sal, Claudio Santamaria in coppia con Francesca Barra e per finire Diana del Bufalo con Cristiano Caccamo.

Il reality-game ha avuto in Inghilterra un grande successo e dal 2015, anno della prima edizione, ad oggi sono state trasmesse dall'emittente Channel 4 ben tre stagioni vip e quattro i cui protagonisti erano persone sconosciute al grande schermo. Il successo ottenuto oltremanica ha spinto quindi la piattaforma Amazon Prime Video ad acquisire i diritti per la realizzazione e proiezione della prima edizione italiana.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Gossip

14 giorni in fuga

I personaggi famosi che hanno deciso di mettersi in gara non avranno vita facile per ben 14 giorni: saranno infatti costretti a scappare e nascondersi da una squadra di cacciatori. Questi ultimi saranno ex poliziotti, esperti di informatica ed ex militari che avranno come unico obiettivo quello di braccare i vip e "arrestarli". Per poter portare a termine l'obiettivo, ovvero raggiungere un posto sicuro senza farsi catturare, i vip in gara avranno a disposizione solo un kit di sopravvivenza e una carta di debito con budget di pochi euro per poter superare le due settimane.

Inutile dire come questi potranno affidarsi principalmente sulla loro astuzia; potranno altresì chiedere aiuto ad amici e conoscenti, d'altro canto i cacciatori potranno utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione per scovare prede, anche attraverso le registrazioni di telecamere di sicurezza e persino chiedere aiuto sui social per ottenere informazioni.

Svelato quindi l'arcano riguardo all'assenza di Fedez dai social network, fatto non passato inosservato da milioni follower abituati ad una sua costante presenza su Instagram.

L'anticipazione dell'assenza dal web era già arrivata dalla moglie Chiara Ferragni, che annunciò tramite foto di coppia, l'assenza del marito per motivi lavorativi.