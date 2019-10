Barbara D'Urso non tradisce e continua immancabilmente a far parlare di sé e dei suoi programmi. Stavolta, protagonista (forse) involontaria dell'ennesima lite andata in onda in diretta tv, la conduttrice napoletana è stata vittima di una sfuriata dell'ex conduttore televisivo Marco Columbro, chiamato in studio per parlare di vip che hanno cambiato vita e inserito invece in un blocco di trasmissione in cui si parlava sì di vip, ma finiti in dissesto economico.

Quanto sopra è la chiave di lettura che ha espresso un Marco Columbro apparso decisamente nervoso, che ha più volte condito i suoi interventi con parole forti, attaccando direttamente Barbara d'Urso con l'accusa di voler fare una trasmissione sulla sua pelle. La conduttrice di Live ha ribadito la propria posizione, sostenendo che proprio in quella sede (Live - Non è la d'Urso) lo stesso Columbro poteva chiarire alcune notizie apparse sulla stampa riguardanti la sua situazione economica.

La reazione di Marco Columbro

L'ex presentatore, protagonista di tante fortunate trasmissioni Mediaset, però non ne ha voluto sapere di calmarsi, nonostante anche l'intervento di altri ospiti del talk, come Riccardo Signoretti e Carina Cascella, che hanno provato a spiegare a Columbro il senso di quella parte del talk, difendendo a spada tratta la trasmissione e la sua conduttrice. Columbro tuttavia ha continuato a dare segni di inspiegabile nervosismo, alzandosi in piedi ripetutamente, mentre la D'urso ha seguito in silenzio po' tra l'attonito e lo scocciato il siparietto di cui Columbro si è reso protagonista.

L'ex conduttore poi, all'apice del suo momento di polemica, si è anche rivolto verso la conduttrice dicendo "attenta che vengo lì e ti strappo il vestito", suscitando per qualche secondo il dubbio negli spettatori e nei presenti, se stesse in realtà scherzando, con la goliardia che lo contraddistingueva nei suo programmi televisivi. Invece no, Columbro era proprio infuriato, convinto di essere stato in qualche maniera vittima di una trappola preparata ad hoc dalla conduttrice e dagli autori del programma.

Passato il momento caldo, ci ha pensato poi Enzo Paolo Turchi, anche lui ospite del programma, a spostare il focus della discussione, così che Columbro ha avuto modo di "calmarsi", con gli interventi degli altri opinionisti che si sono susseguiti. Sembra sinceramente strano pensare ad una incomprensione tra autori e ospite, considerando che la tematica dei "vip che piangono miseria" era stata sbandierata più volte durante la settimana durante le puntate di Pomeriggio 5.

Intanto anche questa ennesima pagina trash che ha offerto la tv generalista è archiviata, con altro immancabile materiale per Antonio Ricci e per la sua rubrica 'I nuovi mostri'.