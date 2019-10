Buone e cattive notizie si alterneranno nelle puntate future di Una vita. Alcuni personaggi storici, infatti, si troveranno costretti ad affrontare nuove tragedie che porteranno all'uscita di scena di Trini e di Celia. La prima morirà dopo avere dato alla luce Milagros: la causa del decesso sarà una crisi respiratoria e Celia, presente in quel momento, non farà nulla per salvare l'amica. Ne seguiranno una serie di tragiche conseguenze che porteranno anche al decesso della moglie di Felipe, avvenuto in circostanze misteriose.

Sarà Ramon ad essere accusato del delitto e a finire in carcere. Ma al suo ritorno, l'uomo potrà tornare a sorridere, ritrovando l'amore in una persona già nota al pubblico italiano della telenovela: la fortunata sarà la coraggiosa domestica Carmen.

Una Vita, anticipazioni: Ramon resterà 10 anni in carcere

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Ramon sarà distrutto dopo la morte di Trini, avvenuta in seguito alla nascita della figlia Milagros.

Poco dopo la tragedia, Celia perderà il lume della ragione, pensando persino che la bambina sia figlia sua e considerando i Palacios un ostacolo alla felicità.

Il tentativo di portare via con sé la neonata terminerà nel peggiore dei modi, dato che, fermata da Ramon, la donna cadrà rovinosamente da una finestra e morirà sul colpo. Il vedovo di Trini sarà accusato di avere spinto la vicina di casa e, arrestato per omicidio, finirà per dieci anni in carcere. Solo al suo rilascio, si scoprirà che Celia si è suicidata, tanto che lo stesso Felipe perdonerà l'amico.

Trame Una Vita: Ramon e Carmen si sposeranno

Grazie al salto temporale di dieci anni, Ramon uscirà dal carcere e tornerà nel suo appartamento di Acacias 38, accolto dai suoi cari. Rientrerà a casa anche Milagros, che durante l'assenza del padre si era trasferita a Parigi da Victor e Maria Luisa.

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che le buone notizie per l'uomo non finiranno qui. In breve, infatti, Palacios ritroverà l'amore in Carmen, la domestica che i telespettatori italiani già conoscono per essersi opposta agli intrighi di Ursula e Samuel (anche rischiando di essere uccisa dalla dark lady).

Per la neo-coppia i problemi comunque non mancheranno, soprattutto a causa della differente estrazione sociale, ma alla fine per loro ci sarà il lieto fine. Ramon e Carmen si sposeranno e festeggeranno nella pensione di Fabiana e Servante. La scelta del luogo non sarà casuale dato che, con i proventi del banchetto, i due ex dipendenti di Acacias 38 potranno sostenere i costi per una piccola ristrutturazione dello stabile, nella speranza di renderlo un luogo più elegante.