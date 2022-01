Per un attaccante che parte, ce n'è uno in arrivo. Il Calciomercato del Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani non si ferma. Sono già quattro le trattative definite dal club brianzolo in questa prima fase del mercato invernale. Il club lombardo, dopo aver ceduto Giuseppe Bellusci all'Ascoli (in prestito) e aver acquistato il centrocampista Salvatore Molina dal Crotone (operazione a titolo definitivo), ha concluso ieri la partenza di Mattia Finotto alla Spal. A dicembre, in Brianza, era già sbarcato lo svincolato Gaston Ramirez che potrebbe far parte della lista dei convocati per la sfida di domani sera contro il Benevento.

Calciomercato Monza, definita la cessione di Finotto alla Spal: i dettagli

Per Finotto è un ritorno a Ferrara dopo aver già giocato con la maglia della Spal nelle stagioni tra il 2014 e il 2017 conquistando, da protagonista, anche una promozione in serie B. Dopo l'infortunio dello scorso anno e il prestito a Pordenone, l'attaccante era rientrato in prima squadra a dicembre, ma il Monza ha preferito cederlo per liberare uno slot da dedicare al possibile arrivo di un nuovo attaccante. La cessione di Finotto sarà ufficializzata nelle prossime ore dai due club: il giocatore firmerà un contratto fino a giugno 2023 (il contratto con il Monza sarebbe scaduto a giugno 2022). È il primo tassello della squadra del neotecnico Venturato che ora punta anche all'acquisto del centrocampista Proia in uscita dal Vicenza.

Calciomercato Monza, ora Galliani vuole una grande punta

Il calciomercato del Monza, invece, non si fermerà qui. Adriano Galliani vuole una grande punta per completare una rosa che oggi conta già 29 elementi L'obiettivo numero uno è Roberto Piccoli, gioiellino dell'Atalanta. Rumors degli ultimi giorni dicono che Piccoli avrebbe già incontrato Silvio Berlusconi, ma che starebbe riflettendo sulla possibilità di scendere in serie B, dato che ha offerte importanti anche in serie A, Genoa su tutte.

L'Atalanta, in questo momento, non intende privarsi del giocatore, visto che Zapata non è ancora rientrato e Gianpiero Gasperini non vuole rimanere a corto di attaccanti. Il Monza si sta muovendo anche sul fronte Leonardo Mancuso dell'Empoli: il giocatore, che in serie A sta trovando poco spazio in Toscana, è un vecchio obiettivo di mister Giovanni Stroppa che l'aveva allenato ai tempi delle giovanili del Milan.

Nelle ultime ore, però, su Mancuso è piombato anche il Parma di Iachini.

I nomi di Ernesto Torregrossa (ex biancorosso ora alla Sampdoria) e Simy (Salernitana) restano al momento sullo sfondo. Infine, nell'ultima parte del calciomercato invernale, occhio ai giorni del 'Condor' Galliani, quando le sorprese non mancano mai.