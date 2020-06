Un fiume in piena. Adriano Galliani, ad del monza appena promosso dalla serie C alla B (l'ufficializzazione è arrivata proprio lunedì scorso) ha parlato a Radio Anch'io Lo sport in diretta su Radio 1 dei progetti futuri dei brianzoli. 'Vogliamo andare in serie A al più presto. Un voto per la A? Potrei andare a piedi dallo stadio Brianteo a San Siro' le parole del dirigente del Monza. Che, tra le altre cose, ha parlato anche di calciomercato: 'Menez si è offerto, ma non possiamo prenderlo per i paletti che impone la serie B sugli over'.

Niente festa per il Calcio Monza. La festa promozione è stata rimandata a luglio per evitare assembramenti dei tifosi. Ma in casa Monza si è brindato alla promozione in B avvenuta giusto una settimana fa. Il patron Silvio Berlusconi e l'ad Adriano Galliani, tra uno champagne e l'altro, stanno già pensando alla prossima stagione: 'Vogliamo puntare subito alla serie A', le parole del massimo dirigente del Monza. Galliani, questa mattina, è intervenuto a Radio Anch'io lo sport su Radio 1. 'Faremo un mercato importante, si è offerto l'ex Milan Jeremy Menez, ma non lo prenderemo per una questione anagrafica. In serie B ci sono dei paletti che dovremo rispettare per quanto riguarda i numero di over in rosa'.

Il pensiero fisso di Galliani è la promozione in A del Monza: sarebbe la prima volta per il club lombardo nella sua storia. 'Per questo motivo ci raduneremo tra due settimane, la nostra stagione partirà il 1° di luglio mentre la serie B giocherà', le parole del dirigente brianzolo.

'Faremo tante amichevoli tra di noi e poi cercheremo qualche squadra quando inizierà la preparazione degli altri', ha detto Galliani. Stimolato dagli ospiti in studio sul fioretto in caso di serie A, il dirigente ha annunciato: 'Se andremo in Serie A potrei andare a piedi dal nostro stadio Brianteo fino a San Siro'.

Barberis del Crotone il primo colpo del Monza per la Serie B

E' un Monza che pensa già al campo, ma c'è una società che lavora per costruire una formazione forte che possa lottare subito per i vertici di un campionato difficile come quello cadetto. Per questo, il ds Filippo Antonelli Agomeri ha già avuto il sì del centrocampista Andrea Baberis, faro del Crotone di Giovanni Stroppa. Il mercato del Monza non finisce qui: obiettivo numero uno del club brianzolo è quello di migliorare l'attacco. Il sogno è sempre quello di Zlatan Ibrahimovic con i nomi di Coda (Benevento) e Donnarumma (Brescia) che potrebbero fare al caso della squadra di Cristian Brocchi. Il tecnico del Monza, questa sera, interverrà in diretta alla trasmissione Binario Sport su Radio Binario 7 per parlare dei progetti futuri della sua squadra.