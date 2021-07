Dopo il terzo posto dello scorso campionato, il Monza vuole confermarsi ai piani alti della Serie B e provare a migliorare il piazzamento di un anno fa per andare in Serie A. Dopo aver cambiato guida tecnica (da Christian Brocchi a Giovanni Stroppa), il club di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ha piazzato dei tasselli importanti in difesa e a centrocampo, ma ora manca la ciliegina sulla torta: un attaccante che sappia fare la differenza e una seconda punta che faccia gli assist. Il nome di Junior Messias del Crotone fa sognare i tifosi biancorossi, speranzosi del fatto che potrebbe essere lui il nuovo numero 10 del Monza.

Calciomercato Monza, Messias del Crotone è il sogno sul mercato

Dopo gli acquisti del difensore Caldirola del Benevento e dei centrocampisti Brescianini, Pedro Pereira, Mazzitelli, Siatounis e Valoti, al Monza manca veramente poco per completare la rosa che è già di grandissima qualità. Il club brianzolo ha dirottato le proprie attenzioni sull'attacco. Il reparto offensivo, nella passata stagione, è stato il tallone d'Achille della formazione di Brocchi. Per questo l'acquisto più importante sarà in avanti: almeno un attaccante, ma forse anche due. Negli ultimi giorni Adriano Galliani si sarebbe mosso prepotentemente con Junior Messias del Crotone. Il brasiliano, come dichiarato più volte da Ursino, è in uscita e partirà.

Dopo un lungo corteggiamento, il Torino sembra aver cambiato i propri obiettivi mettendo nel mirino lo juventino Pjaca. L'ultima offerta granata parla di 8 milioni di euro subito e 2 di bonus. Anche il Monza si sarebbe avvicinato a questa offerta, non accontentando però le richieste del Crotone. Non sarà una trattativa semplice, ma il Monza vorrebbe portare in Brianza una seconda punta di grande qualità, che lo scorso anno ha dimostrato il proprio potenziale anche in Serie A.

Il Monza tra cessioni e il trofeo Berlusconi

Oltre agli acquisti, il Monza lavora molto anche in uscita. Della rosa attuale restano sul mercato almeno tredici elementi: sono in uscita Negro e Anastasio, potrebbero partire anche Bellusci, Paletta e Donati. A centrocampo sono destinati a lasciare Monza Di Munno, Palazzi, Morosini, Machin, Rigoni, Fossati e Armellino.

In avanti, infine, non sono certi della conferma Gliozzi, Finotto e Maric.

Sul fronte campo, la squadra di Stroppa, rientrata lo scorso weekend dal ritiro in Trentino, ha ripreso ieri la preparazione in vista della super sfida di sabato sera contro la Juventus. Il trofeo Luigi Berlusconi, che torna a giocarsi dopo sei anni, sarà trasmesso in diretta su Italia 1 a partire dalle 21.