Come finirà Rosy Abate 2? Se lo chiedono tanti fans della fortunata Serie TV prodotta da Taodue e in onda ogni venerdì su Canale 5. C'è tanta attesa per capire come si concluderà la fiction che vede protagonista Giulia Michelini. L'attrice, giovedì sera, è stata tra i protagonisti del Milano Film Festival.

Intervistata dai suoi fans e da alcuni studenti di cinema, la donna ha commentato le indiscrezioni di questi giorni: "Non posso raccontare come andrà a finire la storia di Rosy Abate, ma dopo tanti anni ci può anche stare che la protagonista muoia in questa edizione".

Giulia Michelini commenta le voci sulla morte di Rosy Abate

Quella di venerdì sarà l'ultima puntata di Rosy Abate che vedrà protagonista Giulia Michelini? Le voci si sono rincorse in questi giorni, soprattutto dopo che l'attore Vittorio Magazzù, il figlio di Rosy nella fiction, aveva detto a Verissimo che all'ultima puntata sarebbe morto un personaggio importante. Si tratta proprio della protagonista Rosy Abate?

Gli indizi ci sono tutti e ad aumentare i sospetti ci sono le parole della diretta interessata, Giulia Michelini, che ha parlato della fortunata serie tv di Mediaset al Milano Film Festival. 'Io sono felicissima di aver interpretato Rosy Abate, per me è stata un'occasione unica. E' durata tanto tempo, è stato un riconoscimento fatto in questi anni per cui sarò sempre grata a questo personaggio. Inutile dire, però, che sono anche passati tanti anni.

L'ho vestita in tanti modi e mi ha riempito, anche di problematiche. Mi portavo a casa delle incazzature, dolori fisici anche perchè non ho mai avuto una controfigura. La mia fisicità non mi ha aiutato, anche se per fortuna fare sport mi ha sempre aiutato".

Davanti ad una platea formata per lo più da studenti di cinema e fans, la donna, applauditissima, ha detto la sua sulla possibile morte del suo personaggio.

"Sono passati tanti anni, Rosy Abate le ha fatte davvero tutte e se muore ci può anche stare. Vi ha un po' rotto no?" ha detto l'attrice romana sorridento e prendendosi tanti applausi. "Pe me - ha replicato una fan - se davvero tu morirai nell'ultima puntata, sarà una dimostrazione d'amore verso tuo figlio Leonardo". A quel punto è stata l'attrice ad applaudire la possibile scena finale ipotizzata dalla spettatrice.

Taodue, Pietro Valsecchi intenzionato a modificare il finale di Rosy Abate 2

Giulia Michelini ha confermato che alla produzione sarebbero arrivate anche delle minacce di morte: "Anche per questo motivo la Taodue ha fatto un comunicato annunciando di voler cambiare il finale di Rosy Abate2" le parole dell'attrice a Milano. Ma ci saranno davvero i tempi tecnici per salvare Rosy Abate dalla morte e cambiare la trama dell'ultima puntata in onda venerdì 11 ottobre su Canale 5?

Tra poche ore lo scopriremo.