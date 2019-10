Il principe di Savoia Emanuele Filiberto è stato l'ultima eliminato della semifinale della prima edizione di Amici Celebrities. Quest'ultimo è andato ad un passo dalla finalissima di mercoledì 23 ottobre perdendo l'ultimo ballottaggio con Massimiliano Varrese. Nonostante ciò, il bilancio per l'ex componente della squadra Blu è stato molto positivo. Questo quanto raccontato da Filiberto in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni: 'Quest'esperienza è stata molto bella. Per me cantare è stato un divertimento e ho dato il massimo in questo percorso'.

Dopo due mesi all'interno della scuola ha dovuto riprendere nuovamente un contatto con la realtà

Però poi il principe di Savoia ha anche aggiunto che a convincerlo a prendere parte a questa prima edizione dello spin off di Amici è stata la professionalità di Maria De Filippi: 'Ho sempre subito il fascino di Maria perché è una persona sincera e intelligente'. Poi ha continuato dicendo: 'A convincermi è stata Maria con la sua intelligenza perché mi ha spiegato che era un accademia e non un reality'.

Infatti, Emanuele Filiberto ha anche spiegato che dopo aver trascorso due mesi all'interno della scuola di Amici, poi ha dovuto prendere un contatto con la realtà.

Mentre riguardo alla sua eliminazione ha spiegato che in quel momento, la De Filippi aveva uno sguardo sincero, amichevole e allo stesso tempo molto protettivo nei suoi confronti. Proprio per questo motivo, Emanuele le deve davvero molto.

Emanuele Filiberto è pronto per nuove sfide

Il cantante della squadra ha anche affermato che dopo l'eliminazione ha ricevuto tantissimi messaggi di affetto su Instagram da parte di giovani che prima della partecipazione al talent show, non lo conoscevano. Invece, poi dopo essersi messo in gioco, molte persone si sono ricredute sul suo conto. Infine, Emanuele Filiberto ha rilevato che dopo questa esperienza televisiva in Italia, ora è pronto per una nuova avventura negli Stati Uniti, però del tutto diversa: 'Aprirò una catena di ristoranti negli Stati Uniti per mostrare alle persone come si fa la pasta fresca'.

Poi, il principe di Savoia ha anche aggiunto che nel suo locale si serviranno pietanze tipiche italiane tra cui la pizza al taglio, il cannolo e il tiramisù.

Infine, Emanuele non ha escluso che potrebbe anche ritornare a cantare: 'So che i "The giornalisti" stanno cercando un nuovo cantante...magari mando il curriculum!'

Inoltre, l'ex concorrente di Amici Celebrities sul finale dell'intervista ha voluto fare una confessione personale affermando di essere cresciuto come se avesse una corazza.

Proprio per questo motivo, spesso il principe non riesce ad esprime le sue emozioni e poi quando lo fa è un fiume in piena.