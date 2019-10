In questo periodo sul web e sui giornali circolano tantissime notizie sul conto della cantante pugliese Emma Marrone. Però c'è da dire che non tutte sono vere e infatti, soprattutto negli ultimi giorni sono spuntate in giro alcune notizie false riguardo al fatto che la cantante avrebbe scoperto di essere malata quest'estate. In pratica, mentre era in vacanza con gli amici avrebbe avuto delle fitte all'addome e sarebbe andata in ospedale per alcuni accertamenti e successivamente avrebbe scelto di operarsi a Bologna.

Ma non è tutto perché è stato anche scritto che dopo l'operazione, la convalescenza della bionda cantante dovrebbe durare un mese e che a svelare questa verità sarebbe stata una sua cara amica.

Il comunicato ufficiale dell'ufficio stampa di Emma Marrone

Ma in realtà, come ha poi fatto sapere l'ufficio stampa della Marrone, tutte queste notizie di cui vi abbiamo scritto sono tutte informazioni false e non attendibili.

Proprio per questo motivo, lo staff dell'artista ha deciso di intervenire a tutela di quest'ultima con un comunicato stampa. In particolare, l'ufficio stampa della salentina tramite una nota ha comunicato che le uniche notizie ufficiali, gli aggiornamenti e le notizie sulla malattia sono riportate solo tramite i canali ufficiali della cantante. Invece, per quanto riguarda le ipotetiche cartelle cliniche, radiografie o comunicati di ipotetici dottori sullo stato di Salute della Marrone, lo staff ha affermato che sono solo notizie infondate e basate su supposizioni.

Non ci resta dunque che attendere le parole della cantante per scoprire se quelle ultime notizie che sono circolate in rete sono vere o solo semplici fake news.

L'ultima notizia ufficiale dell'artista salentina

Al momento l'ultima notizia ufficiale della cantante salentina è datata 3 giorni fa, quando Emma ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram, una foto del braccialetto dell'ospedale e queste parole: 'Finalmente ho tolto questo braccialetto, ma lo conserverò per sempre.

È stata dura ma è andata!'.

Poi, la Marrone ha anche affermato che ora ha bisogno di un po' di tempo per recuperare le forze, ma non vede l'ora di ritornare da tutti i suoi fan e dice che lo farà molto presto. Inoltre, Emma ha avuto anche parole di ringraziamento per tutti quelli che in questo momento difficile hanno avuto un pensiero per lei. Infatti, la cantante ha affermato: 'Ringrazio per tutto l'amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito'.

Infine, ha anche mandato un bacio a tutte quelle persone che ancora stanno combattendo per questo male: 'Tenete duro, io sono con voi!' e ha concluso così il post: 'Vi voglio un mondo di bene'.