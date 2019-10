In che rapporti sono rimasti Francesco Monte e Giulia Salemi dopo la rottura? Stando alla poca voglia di lui nel rispondere alle domande sull'influencer, sembra proprio che tra i due non ci sia più alcun legame. L'ex tronista di Uomini e Donne, inoltre, sull'ultimo numero di "Chi" ha parlato malvolentieri anche di Cecilia Rodriguez e del "canna-gate" che l'ha visto protagonista all'Isola dei Famosi un paio d'anni fa.

Monte sulla Salemi: 'Ah, no'

Fastidio: sembra questa l'emozione che ha provato Francesco Monte quando un giornalista di "Chi" gli ha chiesto qualcosa su Giulia Salemi. La prima risposta che il ragazzo ha dato al suo interlocutore sull'ex fidanzata, è stata: "Ah, no".

Sollecitato a dire qualcosa sulla persona con la quale è stato per quasi un anno dopo la fine del Grande Fratello Vip 3, il pugliese si è limitato a dichiarare: "Su di lei posso dire solo che se è felice, io sono contento".

Un commento piuttosto diplomatico e freddo quello che l'ex volto di Uomini e Donne ha fatto sull'influencer che ha lasciato a maggio scorso, ovvero poco prima di uscire allo scoperto con l'attuale compagna Isabella De Candia.

Anche quando gli è stato chiesto di ricordare il doloroso addio che c'è stato tra lui e Cecilia Rodriguez nella Casa, il 32enne è sembrato poco predisposto a farlo quando ha detto: "La mia faccia era presa in giro ovunque e venivo deriso per quella situazione.

Ho dovuto imparare ad essere saldo".

Queste ultime parole, Francesco le ha usate anche per il periodo difficile che ha dovuto affrontare un paio d'anni fa, quando Eva Henger lo accusò in diretta Tv di aver comprato e consumato marijuana in Honduras.

Francesco sulle sue ex: 'Non erano top model, ma belle dentro'

Quando il giornalista di "Chi" che l'ha intervistato gli ha fatto notare che sono tutte bellissime le donne alle quali si affianca (l'ultima è la modella Isabella De Candia), Francesco ha voluto puntualizzare: "Io mi faccio rapire da altro, non sono mai stato uno che guarda tanto l'aspetto fisico".

Punzecchiato dal suo interlocutore sull'evidente bellezza delle ex Giulia e Cecilia, Monte ha aggiunto: "Loro sono quelle che conoscete. Quelle non famose non erano top model, ma ragazze belle per me. Se non c'è bellezza interiore, di quella esteriore te ne fai poco".

L'attuale concorrente di "Tale e Quale Show", è stato piuttosto sintetico anche quando gli è stato chiesto cos'ha la sua attuale fidanzata in più rispetto alle altre donne con le quali non ha funzionato: "Ci troviamo", è limitato a dire il tarantino che sembra voler spegnere i riflettori del Gossip sulla sua vita sentimentale e accenderli sulla carriera in ascesa nel mondo dello spettacolo.