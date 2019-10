La prima edizione di Amici Celebrities arriva alla finale. Stasera quattro concorrenti si sfideranno per conquistare il tanto bramato primo posto. A differenza della altre puntate, sarà il pubblico da casa a scegliere il vincitore, attraverso il televoto.

Amici Celebrities, anticipazioni: stasera, 23 ottobre, andrà in scena la finale

Sono quattro i finalisti di questa prima edizione di Amici Celebrities: Filippo Bisciglia, Massimiliano Varrese, Ciro Ferrara e Pamela Camassa.

Solo uno di loro riuscirà a salire sul primo gradino del podio e a portarsi a casa l'ambito trofeo. Durante la serata saranno impegnati in vari gironi, conditi dalle varie esibizioni di canto e ballo.

A differenza delle prime cinque puntate, le varie prove non verranno giudicate dalla giuria residente (composta da Platinette, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini), ma dal pubblico da casa attraverso il televoto.

Basterà inviare un sms con il nome o il codice del talento in gara e il gioco è fatto.

La conduzione sarà affidata come sempre a Michelle Hunziker e sarà proprio lei a consegnare il trofeo nelle mani del vincitore. L'appuntamento è per le 21:40 su Canale 5 e in contemporanea streaming sulla piattaforma Mediaset Play.