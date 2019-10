Secondo le ultime anticipazioni della puntata che andrà in onda oggi 31 ottobre su Canale 5 ci saranno tantissime novità e colpi di scena. In particolare, a tenere banco saranno le vicende legate ad Elsa Laguna, Isaac Guerrero e Antolina Ramos. Quest'ultima è arrivata addirittura a pagare una detenuta (la compagna di cella della Laguna) affinché facesse del male ad Elsa. Infatti, poco dopo quest'ultima si ritroverà nell'infermeria del carcere per essere medicata e in questa circostanza, il dottor Zabaleta le comunicherà che è affetta anche da una grave malattia.

Nel frattempo, il Guerrero dopo aver pesantemente litigato con la moglie nella piazza del paese andrà nella locanda. Qui verrà raggiunto da Cifuentes che comunicherà al carpentiere che Elsa è stata pestata a sangue in carcere. Però allo stesso tempo, il sergente cercherà di far ragionare Isaac impedendogli di commettere qualche sciocchezza pur di liberare la sua amata.

Cifuentes proverà a calmare Isaac che sarà disperato per non essere ancora riuscito a tirare Elsa fuori di prigione

Nella puntata della soap opera ideata dalla spagnola Aurora Guerra che vedremo quest'oggi alle 16:10, Elsa sarà ancora in carcere per essere stata accusata di adulterio dalla perfida biondina.

Ma non è tutto, perché il dottor Zabaleta comunicherà alla Laguna di essere affetta da una grave malattia che potrebbe portarla alla morte. Isaac litigherà furiosamente con la Ramos e si dispererà per non essere riuscito a liberare la sua amata Elsa. Cifuentes come abbiamo già detto cercherà di calmare l'animo bollente del carpentiere intento a fare qualche pazzia pur di liberare la Laguna dalla prigione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Intanto, a Puente Viejo ci sarà a breve un nuovo matrimonio. Infatti, Maria Elena ha accettato la proposta di matrimonio e convolerà a nozze con Fernando Mesia. Poco dopo, Isaac sarà ancora più scosso quando verrà a sapere ciò che la sua amata ha dovuto subire in carcere.

La Ramos continuerà a fingersi la vittima della situazione

Nel frattempo, Antolina continuerà a fingersi la vittima della situazione e a rispedire al mittente - cioè a suo marito - tutte le accuse a suo carico.

Infatti, l'ex ancella negherà perfino di essere complice del pestaggio che la Laguna ha subito dalla carcerata Rufina.

Però c'è da dire che il Guerrero è ancora all'oscuro dell'altra terribile notizia che la sua amata ha ricevuto dal dottor Zabaleta. Resterà da vedere come reagirà il falegname quando verrà a sapere che potrebbe perdere per sempre Elsa a causa di una grave malattia.

Questo e molto altro lo vedremo nel nuovo episodio in onda oggi pomeriggio alle 16:10 su Canale 5.

Inoltre, per chi non riuscisse a vedere la puntata in diretta televisiva, la potranno tranquillamente rivedere su Mediaset Play.