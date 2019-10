Una vita, la popolare soap opera iberica, tornerà con un nuovo appuntamento settimanale ricco di colpi di scena. Le trame dal 13 al 19 ottobre, rivelano che Samuel sarà aggredito dagli uomini di Joaquin Batan. Intanto Casilda scoprirà di essere figlia di don Maximiliano, mentre Lucia troverà il cadavere del suo padrino, Joaquin. Infine, Leonor inizierà a scrivere un'opera teatrale e Servante si ammalerà.

Una vita, Maria svela a Casilda di essere sua madre

Le trame di Una vita dal 13 al 19 ottobre, rivelano che Espineira comunicherà a Joaquin che non dividerà con lui l'eredità dei Valmez, visto che ha rivelato la verità a Lucia. Intanto Cesareo farà si che Servante dorma all'addiaccio e il mattino seguente l'uomo sarà ritrovato febbricitante da Fabiana e Carmen. Iñigo accuserà Higinio di non essere un vero dottore, visto che in ospedale nessuno lo conosce.

Quest'ultimo, per evitare di essere scoperto, dirà a lui e ai vicini di aver preso parte ad un progetto medico segreto. Nel frattempo, Lucia inizierà a sentirsi a disagio in compagnia delle signore e così andrà da padre Telmo e gli confesserà la verità sulle sue origini. Subito dopo il sacerdote andrà dal priore Espineira e gli chiederà di dargli ulteriori dettagli su Lucia e, agendo in tal modo, scoprirà che i Marchesi la abbandonarono non appena scoprirono di essere fratellastri.

Poco dopo, Telmo rivelerà la scomoda verità a Lucia, la quale rimarrà così sconvolta da entrare in una profonda crisi. Intanto Higinio farà finta di licenziare Maria, la quale prima di andare via da Acacias, rivelerà a Casilda di essere sua madre.

Maria dice a Leonor che Casilda è sua sorella

Susana comincerà a insinuare che il rapporto tra Samuel e Lucia è peccaminoso, mentre Casilda si arrabbierà con Rosina e l'accuserà di aver provocato l'allontanamento di sua madre, usando uno squallido stratagemma.

Intanto Maria dirà a Leonor che Casilda è figlia di Maximiliano. La Hidalgo, inizialmente sotto shock per la notizia, sarà poi entusiasta all'idea di avere una sorella e penserà di accogliere Casilda in famiglia, ma Rosina non sarà dello stesso avviso. Intanto Samuel, pur di avere la completa fiducia di Lucia, le rivelerà che l'ordine del Cristo Giacente, a cui appartiene padre Telmo, è interessato al denaro dei Valmez.

Nel frattempo Leonor si informerà circa l'amore tra Heliodora e Martina, due giovani che Servante aiutò da giovane. Il portinaio in seguito, nonostante i suoi problemi di salute, scapperà dalla soffitta per poter prendere una nave e andare da Paciencia.

Samuel aggredito dagli uomini di Batan

Lucia deciderà di partire per Salamanca e una volta lì farà un'amara scoperta: troverà il cadavere del suo padrino Joaquin.

L'uomo, poco prima di perdere la vita, aveva avuto un incontro con Samuel. Intanto Fabiana deciderà di ospitare Maria in soffitta, soltanto perché è la madre di Casilda. Poco dopo Telmo inizierà a sospettare che a uccidere Joaquin sia stato Samuel e lo dirà a Lucia, ma quest'ultima, che ha piena fiducia nell'Alday, non crederà alla teoria del sacerdote. Nel frattempo Leonor, affascinata dalla storia d'amore proibita di Heliodora e Martina, inizierà a scriverne un'opera teatrale. Poco dopo Rosina si accorderà con un impresario di teatro per vendergli lo spettacolo scritto dalla figlia. Trini obbligherà Ramon a prendere parte a un altro rituale di Cabrahigo per il bene della creatura che porta in grembo. Rosina e Casilda avranno un'accesa discussione, nel corso della quale la Rubio finirà per rivelare alla ragazza che è figlia del suo defunto marito Maximiliano. Nel frattempo Lucia e Samuel faranno una passeggiata, al termine della quale l'Alday sarà aggredito dagli uomini di Batan che gli romperanno una mano con un martello come ammonimento per aver saltato il pagamento della prima rata del debito che ha contratto con l'usuraio.