Oltre all'appuntamento pomeridiano su Canale 5, oggi 1° ottobre Una vita tornerà in onda anche su Rete 4 con il tradizionale episodio serale. A differenza di quanto accaduto le scorse settimane, in data odierna Il Segreto non ci sarà e cederà lo spazio proprio alle vicende di Acacias 38 che dureranno più di due ore. Esse, infatti, verranno trasmesse a partire dalle ore 21:25 (dopo Stasera Italia) e proseguiranno fino alle ore 23:40 circa.

Si tratterà di un appuntamento contrassegnato dal ritorno di Ursula nel quartiere: la sua permanenza nella clinica psichiatrica durerà meno del previsto e la dark lady si presenterà a casa di Samuel, nella speranza di ritrovare Blanca e Moises. Ma il genero la caccerà in malo modo e lo stesso faranno anche gli altri abitanti del palazzo. Nel frattempo, Trini si preparerà ad annunciare a Ramon di essere in attesa di un bambino mentre Liberto uscirà dall'ospedale, ormai sulla via della guarigione.

Una Vita anticipazioni: Ursula sarà costretta a mendicare

Le anticipazioni di Una Vita relative alla puntata serale di oggi 1° ottobre si aprono con l'ennesima brutta sorpresa per Samuel, che riceverà la visita inaspettata di Ursula. Dimessa dal manicomio, la donna sarà l'ombra di se stessa e cercherà l'aiuto di Blanca ma non la troverà. Non solo: l'Alday, che avrà ben altro a cui pensare dopo l'esplosione della galleria, la caccerà senza sentire ragioni.

Lo stesso faranno gli altri abitanti di Acacias 38 a partire da Fabiana e Susana che rifiuteranno di aiutare la dark lady, convinte che non sia affatto cambiata. La sola Celia le offrirà qualche spicciolo ma ciò non basterà per evitare che la Dicenta si fermi davanti al palazzo a mendicare. Liberto, ripresosi dopo l'operazione, potrà tornare a casa attorniato dall'affetto dei suoi cari. Rosina, in segno di gratitudine, affitterà al dottor Higinio l'appartamento in cui abitava Arturo. Conoscendo i propri economici del medico, gli proporrà l'abitazione a un prezzo stracciato.

Trame Una Vita: Trini organizza una cena romantica per Ramon

Proseguendo con la anticipazioni di Una Vita dell'appuntamento odierno, Trini sarà preoccupata della reazione che Ramon potrà avere alla notizia della gravidanza. Per tale ragione faticherà ad essere sincera con lui e organizzerà una cena romantica alla Deliciosa per rendere tutto perfetto, nella speranza che il marito non ne risulti sconvolto.

Lucia penserà ad un modo per aiutare Samuel, alle prese con i gravi problemi economici dopo l'attentato. Felipe informerà l'Alday che la Marchese De Urrutia sarebbe felice di acquistare alcune delle sue creazioni, fatto che potrebbe permettere all'uomo di ricominciare da zero.